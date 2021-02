TECNOLOGIA: Cómo enviar mensajes secretos en Telegram.

Prensa. Muy Interesante.

Telegram, aún lejos de las cifras de su rival WhatsApp, sigue abriéndose paso entre los usuarios digitales y ya cuenta con más de 500 millones de usuarios activos en todo el mundo. Hoy te contamos cómo mantener una conversación a través de Telegram asegurándonos de que solo nosotros, tú y la persona con la que mantienes el chat, sois los únicos en poder leer dicha conversación, sin posibilidad de que nadie reenvíe las frases que os intercambiéis y con capacidad de autodestrucción una vez acabado el chat secreto.

Normalmente, no nos importa si la otra persona hace una captura de pantalla de la conversación o se la muestra a otra persona. A veces, sin embargo, es posible que se envíen mensajes, fotos o incluso vídeos que no deseas que la otra persona tenga para siempre o, mucho peor, que haga capturas de pantalla y se las muestre a otras personas. Para eso existe el chat secreto.

Cómo abrir un chat secreto:

Abre la aplicación de Telegram.

Busca el contacto con el que quieres conversar.

Pulsa encima de su nombre y haz click en los tres puntos invertidos.

Selecciona “chat secreto”

Programa la autodestrucción de los mensajes en el icono del reloj (desde 1 segundo hasta una semana de plazo).

Hay otra forma alternativa

Abre Telegram.

Toca el botón de acción flotante en la parte inferior derecha.

Selecciona Nuevo chat secreto.

Elige un contacto.

Ya está disponible el chat secreto





La función de autodestruir mensajes no funciona en los chats normales de Telegram. Tienes que estar en un chat secreto para activar esta funcionalidad de temporizador de autodestrucción. Como ves, esta característica no estará puesta por defecto; tienes que habilitarla o los mensajes no se autodestruirán.





Puedes hacer que los mensajes duren desde un segundo hasta una semana. El temporizador no se iniciará hasta que la otra persona vea el mensaje. Cuando el mensaje que enviaste tiene dos marcas de verificación verdes, entonces es el momento en el que empieza la cuenta atrás.





Por tanto, si no quieres dejar ningún rastro y pretender que la conversación nunca tuvo lugar y que solo los implicados son conscientes de tal charla, te recomendamos utilizar este chat secreto. Si quieres hablar en el chat secreto pero no eliminar los mensajes, siempre puedes desactivar esta función y los mensajes que envíes no se autodestruirán.





Chat secreto en la aplicación de escritorio

Como ya sabes, los mensajes están cifrados de extremo a extremo como los chats normales; sin embargo, a diferencia de los chats de toda la vida, los mensajes no se almacenan en ningún otro lugar que no sea el dispositivo del destinatario. Esto también tiene algunas repercusiones. Debido a que los mensajes no se almacenan en los servidores de Telegram, no puedes acceder a un chat secreto desde la aplicación de escritorio de Telegram, la aplicación web o incluso cualquier otro dispositivo. Una vez eliminados del dispositivo, nunca podrá recuperar estos mensajes, aunque este es precisamente el objetivo de un chat secreto, ¿verdad?





Recordamos que Telegram bloquea la funcionalidad de captura de pantalla en los chats secretos y que tampoco se almacenan en los servidores de Telegram.

