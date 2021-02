TECNOLOGÍA: ¿Cómo leer los mensajes de otro celular desde el mío?

Prensa. Especial.

En este artículo aprenderemos cómo leer los mensajes de otro teléfono de manera sencilla, repasando los motivos para hacerlo, la forma más efectiva y otros detalles importantes.

El uso de los mensajes de texto ha ido decayendo a través del tiempo debido al uso de las aplicaciones de mensajería. Lo que antes era la forma tradicional de comunicarse de forma rápida se ha convertido ahora en una alternativa que solamente pocos usan, apartando las empresas y terceros que envían mensajes de forma constante como recordatorios a sus usuarios o por seguridad.

No obstante, el hecho de que sea menos utilizado en la actualidad no implica que deje de representar una forma fundamental de comunicación, siendo la manera en la que algunos logran ocultar información sensible pasando desapercibidos porque creen que ya no es interesante ver mensajes de otro celular para otros.

Intervenir un teléfono celular es algo que muchos optan por hacer, las razones varían, entre ellas tenemos las siguientes:

● Padres preocupados: Muchos padres saben que sus hijos manejan información que puede no ser apta para su edad. Regularmente los mecanismos para compartirla es mediante las principales aplicaciones de mensajería como WhatsApp o redes sociales como Instagram o Facebook pero que utilizan el tradicional SMS y pero que utilizan el tradicional SMS y por eso desean espiar mensajes de texto enviados o recibidos porque ahí se pueden encontrar enlaces a ese contenido.





● Parejas con sospechas de infidelidad: Desafortunadamente las infidelidades se concretan a través de los dispositivos móviles, encuentros, promesas y demás se pueden encontrar al leer los mensajes de otro celular. Esto es motivo suficiente para intentar conseguir acceso y espiar los mensajes que han sido intercambiados con otros números.





● Acceso a información importante por doble verificación: La autenticación de doble factor se ha ido implementando de forma exitosa en los últimos años, esto implica en algunos casos utilizar los mensajes de texto para corroborar el acceso a alguna aplicación o red social.

¿Puedo recibir mensajes de otro celular?

Sí, se puede mediante diversos métodos. Resalta el uso de keyloggers que vienen integrados en ciertos dispositivos (En el caso de padres que les compran a sus hijos sus primeros teléfonos o empresas que asignan dispositivos a sus empleados) los cuales obtienen registro de las pulsaciones realizadas, revelando así la información que se desea fácilmente.

Otra forma es mediante el rooting del teléfono, esto libera restricciones de fábrica lo cual hace posible acceder a mucha información del dispositivo, entre ella lo que se comparte mediante los mensajes de texto tradicionales.

¿Cómo puedo ver los mensajes de texto de otro celular?





Dentro de las principales características de mSpy sin duda resalta su función para espiar SMS, gracias al nivel de desarrollo avanzado de la misma se pueden ver los mensajes enviados y recibidos, junto a su respectivo tiempo de realización e inclusive aquellos mensajes que han sido eliminados ya que quedan en la interfaz para ser vistos por el usuario.

Los mensajes multimedia no escapan del poder de mSpy y de hecho la función está disponible específicamente para los dispositivos Android.

Dentro de las demás funciones de esta aplicación espía podemos encontrar las siguientes:

● Acceso a otras aplicaciones de mensajería: Todo el contenido de WhatsApp, Telegram, Line y demás aplicaciones de mensajería y comunicación junto a los archivos multimedia intercambiados con otros usuarios.





● Localización GPS: Gracias a esta función se pueden recibir alertas cuando se salen de las zonas seguras asignadas mediante su complemento, las Geo-cercas. Lo cual permite conocer en donde se encuentra el dispositivo, dando oportunidad de ubicarlos en todo momento.





● Acceso a redes sociales: La mayor parte del tiempo de uso de dispositivos móviles en adolescentes se desarrolla dentro de las redes sociales, gracias a esto es posible conocer todo lo que se hace en dichas aplicaciones.





● Rastreo de llamadas: Llamadas realizadas o recibidas con sus respectivos destinatarios, duración y tiempo de llamada.





● Historial de navegación: El uso del navegador integrado o alguno diferente descargado por el usuario aporta datos relevantes del dispositivo, todo esto es accesible incluyendo las páginas web guardadas por uso frecuente e incluso se pueden bloquear las no deseadas.

Como estas, muchas más funciones están incluidas en la licencia de uso de mSpy, la información de costos puede ser vista en su página web y el proceso de instalación es muy sencillo. Basta con crear una cuenta, seguir los pasos que se indican y en cuestión de minutos podrá usar la interfaz con todas las funciones para espiar cada elemento que quiera del teléfono objetivo.

Deseamos que este artículo sea de utilidad a todos nuestros lectores.

¡Con este contenido leer los mensajes de otro celular será pan comido!













Nota: Senderos de Apure no se hace responsable de este articulo patrocinado.