TENDENCIA: Neymar ahora coquetea con la modelo italiana Chiara Nasti.

Prensa. La Opinión.

Neymar ya tiene la mira puesta en una nueva mujer: la modelo italiana Chiara Nasti. Según los informes, el brasileño ha coqueteado con la influencer después de su ruptura con Natalia Barulich. Los informes en Corriere dello Sport sugieren que ha estado coqueteando en las redes sociales con la modelo Nasti, de 23 años.





“No hay una foto de Nasti que no tenga un me gusta o un corazón de Neymar. Él está haciendo todo lo posible para conocerla, pero por el momento ella no voltea a verlo”, dijo una fuente a la revista Chi. Originaria de Nápoles, el influencer tiene un 1.7 millones de seguidores en Instagram, donde publica fotos que dejan poco a la imaginación.

