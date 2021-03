ARTISTAS: Luis Fonsi habla por primera vez del pleito con Daddy Yankee.

Prensa. People en Español.

La mancuerna que Luis Fonsi y Daddy Yankee crearon para grabar en colaboración el exitoso tema "Despacito", los colocó en los cuernos de la luna. Sin embargo, la fama alcanzada por ambos cantantes a nivel mundial fue empañada por los rumores de una pleito entre ambos cantantes. Ahora, el intérprete de "No me doy por vencido" habla de su relación con el reguetonero.





"No pasó nada. Creo que eso fue un poco creado por algunos medios", aclaró Fonsi al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Así que todo lo que salió, la verdad, no entendí por qué salió. Porque [Daddy Yankee] es mi brother [hermano], es mi partner [socio] y le deseo siempre lo mejor".





Incluso, el también compositor reveló que se han reunido en diversas ocasiones para interpretar a dueto el mencionado tema y dejó clara la admiración que siente hacia cantante de música urbana. "Hace poco la canté en su concierto, estuvimos juntos. Cuando lo invité a mi concierto él fue y la cantamos juntos", agregó.

"Para mí [Daddy Yankee] es uno de los artistas más grandes que existe",

Luis Fonsi

"Para mí [Daddy Yankee] es uno de los artistas más grandes que existe de cualquier género. No solo del género urbano, sino de cualquier género. Es un gran representante [de la música]", aseguró. "Es un gran amigo; hemos compartido muchísimas veces. Ojalá algún día pueda volver a colaborar con él".





Ahora que Luis Fonsi está promocionando su nueva sencillo titulado "Vacío" ¿espera lograr un éxito mayor al que le dio "Despacito"?. "No vivo con ese estrés de superar algo que rompió todos los récords de la música latina. Pretender hacer eso creo que solo va a crear frustración. Esa canción fue tocada por Dios, me puso a Erika Ender por mi camino para escribir la canción; me puso a Daddy Yankee para que se sumara y elevara la calidad de la canción. Si tengo que cantar 'Despacito' por el resto de mi vida, todos los días, lo voy a hacer con el mismo amor y la misma ilusión".





