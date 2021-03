COMBATE: Shaquille O’Neal sale del retiro y debuta como luchador profesional.

Prensa. Metro World News.

El 1 de junio de 2011, Shaquille O’Neal le puso fin a una de las carreras más exitosas en la NBA, tras jugar su última temporada con los Celtics de Boston. Más de dos décadas, el oriundo de Nueva Jersey se mantuvo jugando al más alto nivel en la liga estadounidense. Shaquille O’Neal sale del retiro y se adentra en el mundo del pancracio. Shaquille O’Neal podría revivir la rivalidad que tuvo con Big Show en WWE, ya que hace algunas semanas el gigante luchador se unió a las filas de AEW.





O´Neal logró cuatro anillos de campeonato, tres con los Lakers de Los Ángeles y uno con el Heat de Miami. Además, fue nombrado tres veces MVP de Las Finales de la NBA, jugó 15 ocasiones el Juego de Estrellas; incluso, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, con la Selección de Estados Unidos.





Por todo esto, el “Shaq” es parte del Salón de la Fama del Básquetbol, como uno de los miembros más destacados. Desde hace varios años, “Big Cactus” ha incursionado en la industria de la música; de hecho, lanzó seis discos, la mayoría de ellos en el género de rap. Sin embargo, el gigante atleta no está satisfecho con lo hecho, por lo que ha decidido incursionar en la lucha libre, con la empresa comandada por Cody Rhodes, All Elite Wrestling.





Esta no es la primera vez que O´Neal se adentra en el pancracio, pues con WWE ya tuvo un par de intervenciones; incluso, tuvo una rivalidad con The Big Show. “Shaq tiene un gran poder de atracción. Es imposible comprender la fuerza que maneja un ícono estadounidense como él. En lo personal me parece interesante, y espero que tanto él como el público se sientan a gusto y amen lo que estamos haciendo. Quizá logremos encontrar a gente que no es seguidora de la lucha libre, pero quede encantada con lo que ocurre en pantalla. Eso es lo mejor de esta rivalidad.





“En lo personal, estoy emocionado por esto. He pensado varias veces en mis combates contra The Big Show, quien ha sido uno de los mentores más valiosos que he tenido. Él fue un verdadero oponente, y me ayudó mucho de cara a mi primer WrestleMania. Fue mi contacto cercano con las buenas y malas políticas de backstage, y era muy cuidadoso dentro del ring. Pienso mucho en Big Show cuando veo a Shaq, son dos casos muy similares”.





Cody Rhodes, luchador de All Elite Wrestling.

Para el exbasquetbolista esto representa una nueva oportunidad en su carrera; sin embargo, es respetuoso y acepta que no será una labor fácil subirse al cuadrilátero. Su noche de debut llegó hace algunos días, pero no fue como lo esperaba el “Shaq”, ya que Cody Rhodes le propinó un mega impacto; de hecho, rompió un par de mesas con el cuerpo.





Jade Cargill fue su compañera, con el que consiguió su primera victoria en los encordados, aunque, deberá entrenar más para no quedar perplejo ante los embates de sus contrincantes. “Soy del tipo, nunca puedo dar marcha atrás ante un desafío. No soy un luchador profesional, pero he estado en un combate antes. Tengo muchos movimientos en mi arsenal. Cuando entras en el mundo de alguien, tienes que ceñirte a aquello en lo que eres magistral. “No soy acrobático. No voy a saltar de las cuerdas. Vengo con el juego de poder. Cuando le ponga las manos encima, mostraré este poder. Soy del tipo que si miro y veo que lo haces, lo entiendo”.





