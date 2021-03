FÚTBOL AMERICANO: Dak Prescott y los millonarios contratos de la NFL.

Prensa. Metro Word News.

Hace algunas semanas, la carrera de Dak Prescott apuntaba lejos de los Vaqueros de Dallas; incluso, muchos reportes en Estados Unidos aseguraron que la próxima temporada de la NFL jugaría con otra institución. Pero esos rumores llegaron a su fin, luego de que el quarterback alcanzó un acuerdo por cuatro años y una cifra cercana a los 160 millones de dólares.





Dak Prescott se convierte en uno de los mejores pagados de la NFL

De entrada, Prescott tiene garantizado 126 mdd, el resto dependerá de su rendimiento en el campo, por lo que obtendría un bono de 66 millones, el más alto en la historia del campeonato.





Al lograr esta cifra, Dak se estará convirtiendo en el segundo mejor mariscal de campo pagado en la NFL, por debajo de Patrick Mahomes, jugador de los Chiefs de Kansas City. A sus 27 años, el originario de la Universidad del Estado de Mississippi acumula 42 victorias y 27 derrotas durante sus primeras cinco campañas como titular de los Cowboys, en las que se ha clasificado en dos ocasiones a los playoffs.





Además, tiene un registro de 17 mil 634 yardas, 106 anotaciones y 40 intercepciones en el campeonato. El camino no ha sido tan sencillo para Dak; de hecho, hace un año su hermano mayor, Jace Prescott, se suicidó, situación que le provocó una fuerte depresión.





Sufrió depresión y ansiedad por la muerte de su hermano

La noticia no fue fácil de asumir; de hecho, el mariscal de campo vivió un auténtico infierno, ya que padeció de ansiedad, la cual tuvo que trabajar para poder salir adelante.





“Cuando tienes pensamientos que nunca has tenido creo que es más que nada la oportunidad de darte cuenta y reconocerlo, de ser vulnerable. Hablé con mi familia, hablé con las personas que me rodeaban simplemente como lo hice yo en ese momento. Es obvio que algunos de ellos lo habían tratado antes, pudieron tener esas conversaciones y luego llegar más lejos. Tuve ansiedad, honestamente, un par de días antes de la muerte de mi hermano, diría que comencé a experimentar depresión.





“Llegué hasta el punto de que ya no quería hacer ejercicio. No sabía necesariamente por lo que me estaba pasando, no había estado durmiendo en absoluto. Me senté y traté de entender lo que había sucedido, y quería preguntar por qué, conocía muy bien a mi hermano, él tenía muchas cargas sobre él. Durante toda esta cuarentena y este receso de temporada comencé a experimentar emociones que nunca antes había sentido”.





Dak Prescott, mariscal de campo de Dallas

Pero la vida le ha dado la oportunidad de salir adelante, encontrar consuelo en el deporte y buscar la paz desarrollando su mejor versión sobre el emparrillado. Esta no fue la primera vez que Dak la pasó mal por el fallecimiento de un familiar, ya que en 2013 su madre perdió la batalla ante el cáncer.





De hecho, su hermano Jace fue quien la cuidó la mayor parte de su tratamiento, pero hoy los dos son grandes ausentes en su vida. Ahora, el quarterback de Dallas celebró la extensión de contrato con su otro hermano, Tad Prescott, quien a través de su cuenta de Twitter le dejó en claro que ahora tiene que conseguir un Super Bowl con los Vaqueros de Dallas.





Los mejores pagados

Prescott se convirtió en uno de los jugadores mejores pagados de la NFL, sólo por debajo de Patrick Mahomes, quien alcanzó el contrato más alto en la historia de la liga estadounidense, al firmar por 10 años y 503 millones de dólares con los Chiefs de Kansas City. Además, Matt Ryan, mariscal de campo de los Falcons de Atlanta, tiene un convenio cercano a los 150 mdd, por delante de Khalil Mack de los Osos de Chicago, quien gana 141 millones de dólares.

#noticias

#DakPrescott

#millonarios

#contratos

#NFL

#senderosdeapure

#venezuela