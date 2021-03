SOCIALES: La reina Isabel y el padre de Meghan Markle reaccionan a las polémicas declaraciones de Meghan y Harry.

Prensa. People en español.

La familia real de Inglaterra fue sacudida por las fuertes declaraciones de Meghan Markle y el príncipe Harry en la entrevista a Oprah Winfrey. ¿Cómo ha reaccionado la Reina Isabel II? Mira sus declaraciones.





A través de un comunicado del Palacio de Buckingham, la monarca mostró su ilusión por la llegada de su nueva nieta, la hija que esperan Harry y Meghan. “Su Majestad, el, el príncipe de Gales y toda la familia real están encantados y les desean lo mejor”, expresó. Sin entrar en controversias, la reina Isabel se refirió a Meghan, Harry y su como "miembros de la familia muy queridos".





A través de la cuenta del palacio de Buckingham, la reina habló sobre la controversia sobre la supuesta preocupación de la realeza británica sobre el color de piel de Archie, por tener una abuela materna negra. “La familia entera está entristecida luego de enterarse cuán desafiantes fueron los últimos años para Harry y Meghan”, dijo sobre los que viven en California. “Las cuestiones planteadas, especialmente las referentes a la raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, son tomados muy en serio y la familia los abordará en privado”.





La experta en realeza Katie Nicholl aseguró a Entertainment Tonight que tanto el príncipe William como su padre, el príncipe Charles, se encuentran desolados tras ver la entrevista. Todo debe estar siendo muy decepcionante para Kate también, que fue siempre la más activa tras bambalinas tratando de sembrar la paz entre. El distanciamiento entre los hermanos le ha causado siempre una tristeza infinita. Ella misma era muy cercana a Harry antes," dijo Katie Nicholl a ET.





La llegada de Meghan Markle sin duda cambió para siempre a la familia real británica. “Yo he sido mesera y actriz y princesa y duquesa, pero siempre he seguido siendo Meghan, así que yo siempre he tenido claro quién soy, independientemente de todas las cosas y el título más importante que llegaré a tener será el de mamá. Eso lo sé”, dijo Meghan en la luciendo un brazalete que fue de la Princesa Diana. “No voy a vivir mi vida con miedo”.

"William está devastado. No hay que olvidar que la se ha visto arrastrada al melodrama y William eso lo va a odiar. Además, no hay duda de que la relación entre Harry y su padre se encuentra con esto en el momento más bajo de la historia", aseguró la experta en realeza Katie Nicholl a ET.

Thomas Markle, , aseguró que no considera que la realeza británica sea racista y que los respeta mucho. Thomas añadió a Good Morning Britain de la cadena británica ITV que hace tiempo no está en contacto con Meghan o Harry. Dice que hace unos cuatro años fue la última vez que habló con la pareja, cuando él estaba hospitalizado tras tener un ataque cardiaco. Thomas dice que no conoce aún a su nieto Archie. "Estoy muy decepcionado", aseguró. "Le he pedido disculpas al menos 100 veces". Según Thomas, ni Meghan ni Harry le han respondido.

Con la llegada de la y el príncipe Harry este verano ¿logrará la familia real unirse? ¿Conocerá la reina Isabel a su nueva nieta? ¡Queda mucho por contar!

#noticias

#reinaisabel

#padre

#MeghanMarkle

#polémicas

#declaraciones

#Meghan

#Harry

#senderosdeapure

#rumboalas11millonesdevistias

#apure

#sanfernandodeapure

#venezuela