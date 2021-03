VENEZUELA: Annaé Torrealba lidera campaña contra la violencia de género: #NiConUnPétalo

En el marco del mes de la Mujer, la premiada cantante, locutora y activista por la paz, estrenó, el videoclip de un tema de su autoría inspirado en su historia personal, con la intención de sensibilizar sobre este problema de todos.

Annaé Torrealba lanza #NiConUnPétalo, campaña contra la violencia de género que, a través de la música, alerta sobre una situación que se ha incrementado en el mundo entero en tiempos de confinamiento pandémico.





Con el apoyo de Voces de Género Venezuela, organización que brinda asistencia legal, psicológica y social a mujeres víctimas de violencia de género y a niñas, niños y adolescentes con necesidades de protección integral; Torrealba busca difundir la misión y valiosa labor de quienes “nos protegen cuando estamos en condiciones de vulnerabilidad, especialmente a manos de nuestras parejas”.





A lo largo de su trayectoria, la cantante y locutora ha buscado apoyar proyectos de responsabilidad social y hacer “música con propósito que, más allá del entretenimiento, aporte de alguna manera y ponga un granito de arena por una sociedad más respetuosa, amable y humana”, como ha afirmado en anteriores ocasiones.





“Es por ello que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, presenté el videoclip de una canción de mi autoría, basada en una historia que me ocurrió en una etapa de mi vida, con la intención de sensibilizar y decir a quienes piensan que dejarlo pasar o que ‘son discusiones de pareja donde no debemos meternos’, es una forma de complicidad que no debemos permitirnos como sociedad”, afirma.





Ni con un pétalo es una canción inédita, basada en una experiencia personal que hace un llamado de atención respecto al maltrato contra la mujer, desde el respeto mutuo que debe haber entre los seres humanos. “Es un tema delicado para mí, que me costó mucho enfrentar y que hoy quiero compartir, desde la honestidad, como una historia individual que sucede a otras”, añade.





El videoclip fue realizado por Cygnus Media Group bajo la dirección de Miguel Mardeni y cuenta con la participación especial del actor, cantautor y músico Daniel Jiménez, cuyo trabajo como coautor y protagonista de la obra “Renny Presente” ha destacado en los últimos años.





Durante la rueda de prensa, la cantante dijo: “El vídeo rompe con la estética y la narrativa habitual de este tipo de campaña, pero deja claro las formas silenciosas de sumisión e irrespeto que van socavando la autoestima de la mujer, creándole mayor dependencia e inseguridades. Tanto nosotras como nuestros hijos, el futuro que estamos criando, se afectan con esto, por eso hay que deshacer el ciclo de la violencia".





#NiConUnPétalo está disponible en YouTube (https://youtu.be/G7MFv4kvElA) y en diversos portales de instituciones de protección a la mujer y la familia. El público también podrá verlo en la página www.annaetorrealba.com.





