ARTISTA: El Brigadier llega a las plataformas digitales con su rock espacial.

Prensa Cresta Metalica.

El multiinstrumentista Carlos Rafael Sojo Pesci-Feltri se ha hecho sentir con su proyecto musical con el que asume artísticamente el nombre de El Brigadier, con el cual, mediante una propuesta a base de fusiones del género rock presenta su primera producción discográfica titulada “Destino Lunar”, la cual, desde este 18 de mayo se encuentra disponible en las principales plataformas digitales. Su presencia en la movida del rock venezolano cuenta con una notable reputación al haber integrado bandas como Clavel Púrpura y Nictofobia.





El músico quien además es comunicador social, explica que el sencillo promocional “Su Reloj”: “Es una canción que habla del tiempo, del amor y de cómo el paso del tiempo desgasta todo, destruye, mata lo que vivimos y todo se transforma, así que disfruta el presente, porque el reloj pasa y todo cambia”. También se encuentra también disponible como video-lyric en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=ENOSMnhPmXs





Con esta producción discográfica, El Brigadier, además de cantar, grabó la batería, bajo y guitarra, contando con el apoyo del productor Víctor Ojeda. El EP consta de 5 temas: Su Reloj, Dos Almas Separadas, Recuerdos, Contigo la Vida y Destino Lunar. Todos fueron grabados en Bunker Studio, pero mezclados y masterizados por Víctor Ojeda en Costa Rica.





“Esta producción discográfica contiene más que todo canciones de amor y desamor, son vivencias que he tenido y al mismo tiempo lo hago para advertirle a la gente que debe disfrutar el tiempo que tenemos, el presente, porque lo único que tenemos es el disfrute del presente. Muchas historias van a ser felices, otras no, pero pasado ya pasó y el futuro no existe. Este disco tiene como objetivo insistir sobre la importancia de que los seres humanos deben vivir el día a día enfocados en el presente, con intensidad, porque el mañana es incierto y no sabemos si estaremos vivos”, explicó El Brigadier.





Todas las canciones del EP fueron compuestas por El Brigadier, con temática del viaje espacial y musicalmente tomando influencias del rock psicodélico o Space Rock estilo Muse, U2, Radiohead y Soda Stereo, así como de numerosas bandas venezolanas que hicieron vida en los años 90.





Sigue a El Brigadier en sus redes sociales:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ENOSMnhPmXs

Instagram: @elbrigadier_90210

Página web: https://raptorsuicida.wixsite.com/website/m%C3%BAsica

#noticias

#Brigadier

#plataformas

#digitales

#rock

#espacial

#senderosdeapure

#rumboalas11millonesdevisitas

#apure

#sanfernandodeapure

#venezuela