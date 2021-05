ARTISTAS: Violonchelista Juan Trujillo y su atractiva propuesta artística: arreglos, docencia y música tradicional.

Prensa. Roberto Palmitesta.

Juan Manuel Trujillo es un músico tachirense que empezó su carrera como violonchelista dentro del reconocido programa musical “El sistema”, desde muy joven comenzó su formación en Caracas siendo admitido en el Conservatorio de Música Simón Bolívar y la Academia Latinoamericana de Violonchelo donde estudió con sus maestros de cátedra, participó en cursos de verano y tuvo la oportunidad de iniciarse en el campo de la docencia.





Como miembro de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas bajo la tutela de los maestros Dietrich Paredes y José Antonio Abreu realizó distintas giras internacionales, y participó en importantes festivales de Asia y Europa, entre ellos el Festival Internacional de Salzburgo (Austria), Festival Internacional de Milán (Italia) y el Festival Internacional de Bergen y Oslo (Noruega).





Durante su formación como violonchelistas recibió clases con los maestro Juan José Romero, Francy Vázquez y Germán Marcano en el Conservatorio de Música Simón Bolívar, de este último adquirió un gusto particular por la música venezolana siendo uno de los grandes exponentes del género en el violonchelo.





Su pasión por la música lo incentivó a convertirse en arreglista y debutó con cuatro grandes temas del cine adaptadas para ensamble de violonchelos, entre ellos “Cinema paradiso y Gabriel`s Oboe”, “La Pantera Rosa”, “Catch me if you can” y “La Vie en Rose”. Las obras fueron interpretadas por el ensamble de violonchelos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela en el año 2014, seguido del concierto inaugural del ensamble de violonchelos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas en 2015 donde interpretaron arreglo y transcripción de “Fuga y Misterio” y “Adios Nonino” con la participación de la soprano Sara Caterine y el maestro Germán Marcano como director.





Como integrante del Ensamble Apamate agrupación a la que perteneció desde su creación en el año 2019 creció su interés por los géneros pupulares, elaborando una gran variedad de música adaptada para duo de violonchelos, acompañados por cuatro y bajo. La música venezolana fue un impulsor para la creación de sus dos libros digitales para el violonchelo los cuales han sido adquiridos por muchos chelistas alrededor del mundo que desean conocer este género.





“Los libros digitales de música venezolana para el violonchelo son una importante herramienta para que los niños y jóvenes puedan mantener presente la música venezolana durante su formación”





“Los libros tienen como objetivo principal lograr un acercamiento a la música venezolana a través del violonchelo, tomando en cuenta los recursos técnicos del instrumento con el fin de obtener el mejor desempeño del ejecutante, aprovechando además la libertad de interpretación que brinda la música popular para el desarrollo de la expresividad y la musicalidad” expresó Juan Trujillo, quien además agradeció por el apoyo a todos los colegas chelistas que se han interesado en su trabajo.





Actualmente Juan se desempeña como profesor de violonchelo en el Conservatorio de Música Simón Bolívar donde imparte clases desde el año 2011, motiva a sus alumnos a tocar música venezolana y comparte con ellos arreglos y adapataciones para cada nivel. Parte de su trabajo se puede visualizar en su cuenta instagram @juanm.trujillo y su página en facebook @Arreglos.JuanM (astista), ambos espacios dedicados a la difusión de las propustas artísticas que Trujillo tiene para ofrecer.





“En mi carácter de profesor y amante de la música tradicional espero motivar a la población violonchelista en general a sumergirse en este maravilloso mundo” agregó Trujillo.

