MUNDO: Oxitec empresa financiada por Bill Gates, libera mosquitos modificados genéticamente.

Prensa. Muy Interesante.

La empresa de biotecnología financiada por Bill Gates, Oxitec, ha liberado 150 000 mosquitos modificados genéticamente en Florida (Estados Unidos) para que acaben con la hembra de los mosquitos Aedes aegypti, especie invasora responsable de prácticamente todas las enfermedades transmitidas por mosquitos a los humanos. Esta especie puede transmitir el dengue, el zika y la fiebre amarilla entre otras enfermedades humanas. A las mascotas y animales les puede transmitir el gravísimo gusano del corazón y otras patologías potencialmente mortales.





Los mosquitos machos (no pican. Se alimentan de néctar, no de sangre) de Oxitec saldrán de unas cajas de liberación colocadas en seis lugares situados en los Cayos de Florida para aparearse con los mosquitos hembra locales (estos sí pican. Sí se alimentan de sangre). Las crías hembras de estos encuentros no pueden sobrevivir, y la población de Aedes aegypti quedará de esta manera controlada. El mosquito Aedes aegypti constituye alrededor del cuatro por ciento de la población de mosquitos en los Cayos.





El proyecto cuenta con la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS) y la colaboración del Distrito de Control de Mosquitos de los Cayos de Florida (FKMCD). En 2021 Estados Unidos prevé la liberación de 750 millones de mosquitos transgénicos.





"Una parte importante de la misión del FKMCD es proteger a los residentes de los Cayos de Florida del mosquito transmisor de enfermedades, el Aedes aegypti. Como estamos viendo el desarrollo de la resistencia a algunos de nuestros métodos de control actuales, necesitamos nuevas herramientas para combatir este mosquito. Y dado el ecosistema único en el que vivimos, esas herramientas deben ser seguras, respetuosas con el medio ambiente y específicas. Por eso colaboramos con Oxitec en este proyecto. Con la plena aprobación de la EPA de EE.UU. y del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, y con el apoyo de los Centros de Control de Enfermedades de EE.UU. y de una junta asesora independiente, nos complace anunciar que este proyecto estará pronto en marcha”, afirma Andrea Leal, directora ejecutiva del FKMCD.





Esta tecnología ya ha sido probada con éxito en otras partes del globo. Según Oxitec, en la ciudad brasileña de Indaiatuba se vio cómo el mosquito modificado genéticamente por la empresa respaldada por Bill Gates, suprimía el Aedes aegypti hasta en un 95 % en entornos urbanos propensos al dengue tras sólo 13 semanas de tratamiento, en comparación con los lugares de control no tratados en la misma ciudad. Un año más tarde, CNTBio, la autoridad reguladora de bioseguridad del país brasileño, aprobó totalmente este tipo de tecnología. El Aedes aegypti no persiste en el medio ambiente ni causa daños a insectos beneficiosos como las abejas y las mariposas.





"Estamos inmensamente agradecidos por la continua colaboración del FKMCD y por el fuerte apoyo público que este proyecto ha recibido de los residentes de los Cayos de Florida. Se trata realmente de una asociación público-privada impulsada por el apoyo a soluciones nuevas y ambientalmente sostenibles para combatir los mosquitos transmisores de enfermedades", declaró el director general de Oxitec, Grey Frandsen.

