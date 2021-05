URBANO: “Venezuela es una potencia en el arte del tatuaje”, afirma el profesional del tatuaje Ramón Poleo.

Prensa. Cresta Metálica.

Venezuela es una potencia mundial en el arte del tatuaje, así lo afirma Ramón Poleo, uno de los tatuadores venezolanos de mayor proyección internacional en la actualidad. Comenzó en el mundo artístico cuando apenas tenía 7 años de edad, ya que sus padres lo impulsaron a dedicarse a actividades relacionadas con las artes. Comenzó a tatuar en Venezuela y luego en Bogotá, Colombia y ahora trabaja en Miami. Ha ganado varios premios, entre ellos en la Villain Arts Tampa Tattoo Arts Convention - 2019, donde quedó en el cuarto lugar en la categoría “Tattoo of the Day (Black&Gray)”. En Atlanta, Georgia, participó en la Tattoo Arts Convention 2020, obteniendo el segundo puesto como “Tatuaje del Día”.





“La cantidad de artistas increíbles que se desarrollaron y crecieron en este país es gigante, mucha gente no tiene idea de la cantidad de artistas que literalmente la están partiendo fuera de nuestras fronteras. Lamentablemente, debido a la situación económica, Venezuela se convirtió en un epicentro de exportación de artistas. Obviamente como pasa en gran parte de Latinoamérica, todavía falta bastante cultura para considera el tatuaje un arte, toca de nuestra parte como artistas educar a la gente y que de alguna forma vean este arte como cualquier otro, como la pintura, la escultura, la literatura, etc., y no lo encasillen como algo malo”, afirma Ramón Poleo.





Actualmente el venezolano ejerce su disciplina artística en un estudio de fama mundial, llamado “Miami Tattoo Co”, ubicado en Miami Beach. Ahora se prepara para dejar en alto el tricolor nacional en la convención “NY Empire State Tattoo Expo” a celebrarse en Nueva York en el mes de julio, donde acuden artistas de todo el mundo. También asistirá a otro encuentro de prestigio internacional organizado por la Villain Arts Tattoo a realizarse en la ciudad de Houston, en junio.





Poleo afirma que el profesional del tatuaje para mí se divide en 3 categorías: “el primero es el que desde mi punto de vista no lo considero artista ya que son estos tatudores que solo copian y pegan, se dedican a solo monetizar copiando ideas de internet y no proponen nada nuevo en la escena de tatuaje, por eso yo los llamo tatudores. El segundo lo representa aquel artista del tatuaje que de alguna forma guía a cada colector a tener algo más único y diferente, bajo los requerimientos e ideas que tenga el cliente, no copia o repite diseños y esto lo hace ya un artista más integral.





“El tercero es aquel artista que bajo la técnica del tatuaje puede expresar su arte, es como el siguiente paso después del artista del tatuaje, ya que en este punto solo desarrollas tus ideas, tu creatividad y tu arte, y el colector se deja plasmar en tinta estas ideas creativas en su piel bajo la técnica del tatuaje. Yo considero que me encuentro entre estos últimos dos estilos que acabo de explicar”, agregó.





En el pasado había participado en otros eventos de gran importancia en Latinoamérica, como en Santiago de Chile, donde participó en la Expo Piel Tattoo 2017, obteniendo el segundo lugar como mejor serie de diseños en negro y gris; también en la ciudad de Bogotá estuvo en la Tattoo Music Fest 2017, consiguiendo el segundo puesto en la categoría estilo libre y ese mismo año, en la Convención Internacional de Tatuadores de Bogotá, ganó el primer lugar en la categoría estilo libre.





Síguelo en sus redes sociales: https://www.instagram.com/monchiart/

