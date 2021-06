ARTISTA: El cantante Joad Manuel Jiménez lanza el disco “GeneticalBreakdown”.

Una joya del heavy metal perteneciente a su etapa con la banda Centurion

Joad Manuel Jiménez, uno de los mejores cantantes de rock de Venezuela, recordado por su trabajo como vocalista de bandas de gran trayectoria y acreedoras de premios y distinciones como Arkangel, Torre de Marfil y Sexto Sonar, finalmente logra lanzar el disco “GeneticalBreakdown”, el cual fue grabado en el año 2002 con la banda valenciana Centurion, pero que por diversas razones nunca había sido lanzado de manera oficial. Finalmente y gracias al valioso aporte de la productora independiente Promixart Records, este trabajo musical ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales.





Al respecto, el vocalista venezolano radicado desde hace varios años en Buenos Aires, Argentina, comenta: “La verdad es que cuando la gente de Promixart Records me planteó la posibilidad de rescatar el trabajo discográfico que realicé con la banda Centurión tuve una serie de sentimientos encontrados, por una parte me preguntaba si realmente valdría la pena colocarle la etiqueta de oficial al disco de una banda que ya no existe y por el otro, el gusto de evocar todo el proceso de composición y grabación de un álbum del cual en su momento me sentía muy orgulloso, no solo por la calidad de los temas sino por lo que implicaba emocionalmente por mi reciente salida de Arkangel, así que la verdad el poder redescubrir este trabajo canción por canción terminó convenciéndome de que valdría la pena cerrar una historia que a todas luces quedó inconclusa”.





El single de presentación del “GeneticalBreakdown”, es el tema “Spirit of Freedom” quizá uno de los cortes más clásicos de dicho trabajo. Para disfrutar del disco visita:

https://youtube.com/playlist?list=PLVjzrnlyK9MWgzcPWMeiueNd-SmCf9Bo6





“Genetical Breakdown” contiene un total de 9 temas, enmarcados dentro del Heavy Metal más rápido, con algunos cortes del rock progresivo, algo que para la historia de esta banda implicaba una vuelta a las raíces ya que su mayor éxito lo consiguieron con un estilo más agresivo entre el Groove /Thrash Metal, muy similar al desarrollado por agrupaciones como Pantera o Metallica entre otras.





Vale recordar que Joad Manuel Jiménez es considerado no solo uno de los mejores cantantes de Venezuela, sino también de Latinoamérica y ha compartido tarima en algunos conciertos con leyendas consideradas como las voces más emblemáticas del Heavy Metal latino, entre ellos el fallecido Elkin Ramírez, leyenda del rock colombiano, fundador de la banda Kraken; así como con el argentino Adrian Barilari, vocalista y fundador de Rata Blanca, emblema del metal hecho en Argentina. También compartió escenario con una de las agrupaciones latinoamericanas de mayor éxito mundial como lo son los brasileños Angra.





Jiménez aclaró además que aun cuando “GeneticalBreakdown” fue producto del trabajo de una banda, por un tema de permisología completamente ajeno a los músicos, el mismo ha sido lanzado como “Joad Manuel Jiménez, Feat. Centurion, GeneticalBreakdown”.

“Cuando ya estaba todo casi listo y nos encontrábamos en el proceso del remaster y reajuste de frecuencias Promixart Records me avisa que existía un inconveniente a nivel legal con el nombre de CENTURION por lo cual el álbum no podría lanzarse bajo este título, finalmente luego de buscar diversas alternativas resultó que podíamos utilizarlo asociado a otro artista si este se encontraba registrado de manera legal en las distintas plataformas, es por ello que se decidió luego de pensarlo bastante el colocar: Joad Manuel Jiménez, Feat. Centurion, GeneticalBreakdown”, explicó el cantante.





Sigue a Joad Manuel en sus redes sociales

Facebook: www.facebook.com/joadjimenezofficial

Twitter: www.twitter.com/joadmanuel (@joadmanuel)

Soundcloud: www.soundcloud.com/joadmanuel

Youtube: www.youtube.com/jimenezj

Instagram: www.instagram.com/joadmanuel

