MOTOCICLISMO: Centauro Lorenzo Locurcio desembarca en las islas Británicas y buscará sumar más puntos en MXGP.

Este domingo 27 de junio el venezolano Lorenzo Lorcurcio competirá en la segunda válida del Campeonato Mundial de Motocross en la máxima categoría MXGP, carrera que se disputará en el trazado Matterley Bassin, en el Reino Unido.

Prensa. Prototipo / Octavio Estrada.

Después de su positivo debut hace dos semanas en el Gran Premio de Rusia, Lorenzo Locurcio y el equipo checo JD Gunnex KTM Racing Team, tienen como objetivo mejorar el desempeño general y sumar más puntos en la clasificación general, después de estrenarse en el marcador con dos unidades.





En el receso tras la disputa de la fecha rusa, el carabobeño de 24 años de edad estuvo trabajando en su base de operaciones en República Checa, concentrándose en distintos aspectos técnicos y físicos que le permitan luchar entre los mejores pilotos privados de la categoría. Además, Lorenzo sabe que debe tomar el ritmo de inmediato porque el tiempo disponible en la pista es de apenas 40 minutos antes de las dos carreras o baterías.





“Debo trabajar más en adaptarme más rápido al sistema - asegura Lorenzo Locurcio - en Rusia me tardé mucho en poner una vuelta buena y el formato del único día de actividad. Esos 40 minutos transcurren muy rápido aunque parezca que es muy largo y no debo desperdiciar el tiempo en esa sesión clasificatoria. Hemos trabajado muy fuerte en esta última semana en todos los aspectos: en la moto, en el aspecto mental, de recuperación, para tener un buen papel en Inglaterra”.





Lorenzo Locurcio culminó en el décimo noveno lugar en la primera manga del GP de Rusia que le permitieron facturar sus dos primeros puntos en su debut absoluto en el Mundial de motocross, mientras en la segunda batería, una caída mientras ocupaba el décimo sexto puesto le hizo perder numerosas posiciones y tuvo que conformarse con finalizar en la casilla veintidós en el pelotón de treinta participantes.





“El formato de clasificaciones y prácticas el mismo día de la carrera es algo nuevo para mí - explica Lorenzo - ya que anteriormente era un día completo de entrenos el sábado, con una práctica libre de 20 minutos, después otra práctica clasificatoria y después una carrera de clasificación, además del warm up del domingo y las dos carreras. Ahorita con este nuevo sistema solo tengo el mismo domingo una práctica de 40 minutos para conocer y clasificar para lo que es la carrera y después las dos mangas de 30 minutos más dos vueltas. Este nuevo formato es un poco más difícil para mí porque no conozco las pistas, es un día menos que tengo para prepararme, por lo que se me hace un poco más complicado adaptarme y buscar la velocidad en comparación con los otros pilotos que ya conocen los circuitos. En Rusia lo que más me sorprendió del circuito de Orlyonok fue lo duro del trazado, sobre todo porque tenía muchas, demasiadas piedras, además de tener muchas curvas en contraperalte”.





La clasificación de la categoría mayor MXGP es encabezada por el vigente campeón, el esloveno Tim Gajser, defensor del equipo Honda HRC con 50 puntos, después de llevarse las dos mangas de apertura en territorio ruso. La cita británica en la pista Matterley Bassin es la segunda de las dieciocho que componen el calendario mundialista 2021.

