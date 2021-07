EVENTO: Convocatoria para videos artistas: “El arte en los nuevos medios después de la pandemia”.

Vuelve el Miami New Media festival (MNMF), la plataforma de eventos dedicada al video arte y a los nuevos medios más grande del mundo. En esta XVI edición promoverá la reflexión en torno al aporte que puede brindar el arte a la nueva realidad post pandemia: ¿Cómo el arte de los nuevos medios puede ser una herramienta para superar un mundo que fue trastornado por una pandemia?

Prensa. Marinellys Tremamunno.

En esta convocatoria pueden participar artistas mayores de 16 años y de cualquier nacionalidad, con videos de máximo 10 minutos de duración, sobre “New Media Art After the Pandemic”. La convocatoria está abierta hasta el próximo 30 de agosto y las obras se pueden enviar gratis a través del siguiente link. El Miami New Media Festival es promovido por Arts Connection Foundation, con el apoyo de Miami Dade County, DORCAM - Doral Contemporary Art Museum y Rome Art Week.





“Las expresiones artísticas son una respuesta a nuestro presente. La larga pausa social 2020-2021 desencadenó creatividad y productos artísticos sobre lo que vivimos este año. La gente perdió a familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Aún muchas personas están luchando por recuperarse frente a problemas financieros o físicos y tratando de adaptarse a sus vidas. Las comunidades están comenzando a reunirse nuevamente, con miedo y cautela. La vida no volverá a ser la misma”, se lee en la convocatoria.





La coordinadora del festival, Milagros González, explicó que Arts Connection este año “quiere reunir y compartir obras de arte de nuevos medios que ayuden a reflexionar sobre este difícil periodo, sacando lo mejor de cada uno de nosotros”. Asimismo, informó que en esta ocasión el jurado estará integrado por Adriana Barrios, Gerardo Zavarce, Andreína Fuentes Angarita, Adriana Meneses, Jimmy Yáñez, Marinellys Tremamunno y por la fundadora de Arts Connection, la artista y promotora cultural Andreína Fuentes Angarita.





En consecuencia, el MNMF 2021 “está llamando a los artistas a producir obras de arte en video sobre sus experiencias y pensamientos sobre la vida después de la pandemia. También pueden ser obras de arte producidas durante la cuarentena. La idea es generar conciencia en torno a un tema que afecta tanto a los artistas como al público”, puntualizó Andreina Fuentes Angarita.





Recordó que, a pesar de la pandemia, durante el año 2020 el Miami New Media Festival recibió más de 100 obras, de las cuales fueron seleccionados los 25 artistas más destacados, provenientes de 15 países, y participaron 14 artistas invitados, con proyecciones presenciales en Estados Unidos, Italia, Holanda, Aruba, Colombia y Venezuela. Para la edición del 2021, “esperamos tener una participación tan entusiasta y un número similar de artistas seleccionados”.





En el Miami New Media Festival es una plataforma de arte pública que tiene como objetivo la promoción de la creación artística a través de la tecnología y los nuevos medios. Es una gran fiesta del arte contemporáneo con 16 años de trayectorias, que promueve talentos emergentes con numerosas actividades artísticas (indoor, outdoor y virtuales), que incluyen proyecciones, performance en vivo, workshop, muestras y conferencias. Para más información visitar: https://www.miaminewmediafestival.com/

