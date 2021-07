GASTRONOMIA: Berenjenas con pasta de tomate picante: receta vegetariana rápida y saludable.

Prensa. Directo al Paladar.

La temporada de berenjenas óptima son los meses de verano. Si bien es cierto que hoy en día los productores han acabado con los límites de la estacionalidad gracias a diferentes variedades y cultivos adaptados a distintos territorios, no podemos negar que es durante los meses de más calor cuando más apetece disfrutarla en platos más frescos.





En mi caso, he tenido una sobreproducción de berenjenas en el huerto y no sabía ni que hacer con ellas. Cansado de comerlas fritas, en musaka, como baba ghanoush o alla Parmigiana (quizás mi plato favorito de berenjenas), me puse a buscar alguna otra forma de servirlas que no fuera muy compleja.





Me encontré entonces con una receta del libro Cocina Vegana, de Jean-Christian Jury, originaria de Indonesia, que encajaba perfectamente en lo que estaba buscando y que, además, me permitía dar salida también a un puñado de tomates.





Estas berenjenas con pasta de tomate picante no tienen ningún misterio, más que contar con una buena materia prima y escoger un punto de picor que se adapte a tus gustos. La pasta, además, está exquisita para acompañar cualquier otra cosa, así que no te preocupes si sobra.

Ingredientes Para 4 personas

Berenjena 1 kg

Tomate 350 g

Cebolla 2

Diente de ajo 3

Azúcar cucharadita 1

Sal cucharadita 1

Guindilla cucharadita 2

Aceite de oliva virgen extra 30 ml

Pimienta negra molida

Albahaca fresca

Cómo hacer berenjenas con pasta de tomate picante

Dificultad: Fácil

Tiempo total 55 m

Elaboración 20 m

Cocción 35 m

Precalienta el horno a 200ºC. Mientras, corta las berenjenas longitudinalmente por la mitad y, después, en rodajas con forma de media luna. Colócalas en una fuente y hornéalas durante 25 minutos, hasta que estén tiernas, pero no pastosas.





Tritura en un robot de cocina o en batidora el tomate, la cebolla y el ajo pelados y picados gruesos, el azúcar, la sal y la guindilla molida (o dos o tres cayenas), junto a 60 ml de agua. Debes obtener una pasta no demasiado espesa. Aderézala al gusto con pimienta negra.





Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio y cuece la pasta de tomate hasta que espese, lo que te llevará en torno a 15 minutos, removiendo de vez en cuando.





Cuando estén listas las berenjenas y la pasta, sencillamente coloca las berenjenas en una fuente y cubre estas con la pasta de tomate. Adorna el plato con albahaca fresca picada, que le da un toque de frescor que le va de lo lindo.

Bon profit.





Con qué acompañar las berenjenas con pasta picante

Este sencillísimo plato de berenjenas y tomate puede compartirse como primer plato o guarnición de carnes y pescados, por ejemplo cocinados al horno o a las brasas de una barbacoa. También encaja en un menú fresco junto a una sopa fría como la vichyssoise, o con algún hummus que nos guste. Para convertirlas en un plato más saciante, podríamos acompañarlas de arroz integral o quinoa cocida.

