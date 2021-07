MUNDO: Sobrevivientes del edificio derrumbado en Surfside cuentan sus milagrosas historias.

Prensa. People en Español.

Ya son 11 las muertes reportadas después de que el edificio Champlain Towers South de Surfside, Florida, colapsara en la madrugada del jueves 24 de junio. Un equipo de rescate —que incluye a expertos que viajaron de México y de Israel para ayudar a salvar vidas— sigue buscando sobrevivientes bajo los escombros de la torre. Hay 150 personas reportadas como desaparecidas, entre ellos el matrimonio de abuelos Arnie y Myriam Notkin, cuya familia asegura que ha recibido llamadas desde el teléfono del apartamento de la pareja después del derrumbe.





Ileana Monteagudo y Erick De Moura son dos residentes de este edificio que sobrevivieron el colapso de la torre, que según ingenieros, tenía daños estructurales. Ileana Monteagudo, una cubana que vivía en el sexto piso, reveló a Telemundo que se despertó a la 1:30 de la madrugada del jueves al escuchar un extraño ruido. "Algo por dentro me dijo: 'Tienes que correr'", cuenta ella, quien usó su teléfono celular como linterna para buscar la escalera y salir. "Yo siento un ruido ensordecedor, espeluznante y dije: el edifico se está desplomando", contó ella. "El miedo mío era que siguiera efecto dominó y me aplastara a mí también".





Hoy siente que está viva por un milagro. "Cuando yo estaba allá arriba, me di cuenta de que había un abismo de más de un metro para tocar tierra firme que yo no podía saltar", dijo. "Entonces, miro hacia la izquierda y Dios me había puesto un escombro. Cuando pongo mi pie, siento que aguanta mi peso, di una zancada y llegué a la calle".





Erick de Moura, un residente brasileño del edificio Champlain Towers South, reveló a Reuters que está vivo gracias a su novia. El hombre de 40 años fue a casa de su novia en Miami Beach a cenar con unos amigos, y ver un juego de fútbol de Copa América. Esa noche, ella le insistió que se quedara a dormir en su casa y no regresara al apartamento de él en Surfside.





"Fue solo por Dios, para mí esto es un milagro", dijo sobre la decisión de no regresar a casa la noche del derrumbe. Al despertar al día siguiente, se enteró de la terrible noticia y no podía creer que su edificio había colapsado en la madrugada.





Tanto De Moura como Monteagudo se sienten bendecidos de estar vivos, pero muy afectados al pensar en sus vecinos que no pudieron salir a tiempo. "Es horrible el trauma y el dolor de saber que tantas personas se quedaron atrapadas allí porque dormían", dijo Monteagudo a Telemundo 51.

