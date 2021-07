OLIMPIADAS: La agenda del primer día de los Juegos Olímpicos (Hora Tokio).

Prensa. Sport.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto, aunque el certamen se iniciará la próxima madrugada del martes al miércoles 21 (hora española) con la fase de grupos del béisbol femenino y algunos partidos de fútbol femenino. Desde Eurosport se podrán seguir las retransmisiones a partir de este miércoles 21 de los principales eventos.

Béisbol

02:00 a.m hora española (9:00 a.m hora Tokio)

Australia vs Japón

05:00 a.m hora española (12:00 p.m hora Tokio)

Italia vs Estados Unidos

08:00 a.m hora española (15:00 p.m hora Tokio)

México vs Canada

Fútbol femenino

11:30 a.m hora española (16:30 p.m hora Tokio)

Gran Bretaña vs Chile

10:00 a.m hora española (17:00 p.m hora Tokio)

China vs Brasil

10:30 a.m hora española (17:30 p.m hora Tokio)

Suecia vs Estados Unidos

12:30 p.m hora española (19:30 p.m hora Tokio)

Japón vs Canada

13:00 p.m hora española (20:00 p.m hora Tokio)

Zambia vs Países Bajos

13:30 p.m hora española (20:30 p.m hora Tokio)

