BIENESTAR: Tres consejos para no perder el tono muscular si no vamos al gimnasio.

Prensa. Vitónica.

Con la llegada de Septiembre, muchos de nosotros volvemos al trabajo o a los estudios impidiéndonos que podamos ir al gimnasio de forma regular como lo hacíamos en vacaciones. Es por ello que es importante que tengas en cuenta estos tres consejos para que no pierdas el tono muscular que ganaste ejercitándote en verano si ya no puedes ir al gimnasio de forma regular.





Trata de moverte de forma habitual

No ir al gimnasio no significa que no debamos ejercitarnos o movernos de forma habitual. Lo cierto es que tendemos a tener conductas muy sedentarias, que nos incitan a tener una mala calidad de vida. Por ello, es importante que nos movamos cada día, siendo usar las escaleras en vez del ascensor, salir a caminar durante un rato, hacer alguna actividad que requiera un esfuerzo físico o salir a pasear con alguna mascota.





Hacer ejercicio en el exterior es una buena alternativa

¿Has contemplado alguna vez hacer algún tipo de deporte en el exterior? Existen infinitas formas de realizar alguna actividad física fuera del gimnasio o de casa, un ejemplo podría ser la calistenia o el atletismo. Busca aquello que realmente te motiva y que te gusta, trata de establecerte una rutina para que cada día sea menos engorroso y disfrútalo, porqué hacer ejercicio físico en el exterior es realmente satisfactorio.





La alimentación es clave

No ir al gimnasio a hacer nuestro entreno no debería alterar nuestra alimentación, de hecho esta debería ser acorde a la actividad física que realicemos, es decir, a menos actividad, menos calorías ingeridas. No olvides tener una alimentación variada y saludable, porqué al no hacer ningún tipo de actividad física, si mantienes una alimentación excesiva o no saludable, puedes aumentar de peso perdiendo el tono muscular que tenías anteriormente.

