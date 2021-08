FÚTBOL: «Busquets, Alba y Roberto también se van a rebajar el sueldo» en Barcelona.

Prensa. ABC Fútbol-.

Gerard Piqué fue el primer en valorar el partido que había hecho el Barcelona. Significativa la comparecencia del capitán, que ha sido el primero en rebajarse el sueldo para ayudar al club en un momento complicado. Agradeció los aplausos y se mostró feliz por el gol. Además, el catalán adelantó que tanto Sergio Busquets como Jordi Alba y Sergi Roberto están muy cerca de oficializar también su rebaja salarial, aunque él agilizó la suya para que Memphis y Eric Garcia pudieran ser inscritos en LaLiga para jugar ante la Real Sociedad. «Para mí significa mucho», aseguró sobre la ovación que recibió. Y añadió: «He nacido y me he criado aquí. Llevo bastantes años siendo jugador, el gesto es lo que tocaba. Hemos estado en total contacto con el resto de capitanes y ellos van a dar también el paso en breve. Yo tuve que ser el primero por un tema de tiempos para poder hacer la inscripción de los nuevos fichajes, pero somos una familia y vamos todos a una. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho y estamos con ganas de hacerlo bien esta temporada».

Piqué censuró los pitos que ha recibido Jordi Alba por parte del público, que no entiende que el lateral no se baje el sueldo. El central ha querido dejar claro que no es así y que tanto Alba como Busquets están muy cerca de oficializar el acuerdo: «A veces porque no salimos mucho a hablar hay malos entendidos. Los capitanes hablamos mucho y nos hemos alineado con el club. Ahora necesitaban este esfuerzo pero todos los van a hacer». Y valoró el primer partido sin la figura de Leo Messi en el equipo: «Sabíamos que la gente iba a reaccionar así. Leo es la figura más importante de la historia de este club pero todo pasa. Hay mucho nivel y estoy convencido que lucharemos por todos los títulos. Sin Messi no tendremos tanto talento pero vamos todos a una, tenemos gol y, a pesar de algunos desajuste atrás, estamos bien en defensa. Este año nos vamos a divertir». Piqué concluyó: «El partido se nos ha complicado al final pero en líneas generales ha estado bien. Hemos tenido el partido controlado 85 minutos, luego ha habido un desajuste pero hay que estar contentos. Empezar ganando es muy positivo».

Sergi Roberto, otro de los capitanes, confirmó las palabras de Piqué y aseguró que se rebajará el sueldo para ayudar al club. «Durante el verano se ha hablado de muchas cosas pero nuestra predisposición siempre ha sido ayudar al club. Somos cuatro jugadores de la casa. Nos ha dolido todo lo que se ha dicho. Queremos ayudar al club pero no se ha cerrado por algunas cuestiones, pero nosotros vamos detrás de él. Queremos ayudar al club y lo vamos a hacer para que vuelva a estar en el lugar que le pertenece», aseguró el centrocampista.





También estaba muy feliz Eric Garcia, que jugó su primer encuentro con la camiseta del Barcelona. «Estoy muy contento de poder debutar con el primer equipo. Ha sido un debut inmejorable. Los dos goles en contra han venido de dos acciones aisladas pero creo que el equipo ha hecho muy buen trabajo de presión. Es el primer partido y queda mucho por mejorar», aseguró. El defensor se congratuló de compartir el eje de la zaga con Piqué: «Es un placer poder jugar con el que ha sido y es uno de los mejores centrales que ha habido nuca. Es un placer y ojalá podamos vivir muchos partidos más juntos». El nuevo fichaje del Barcelona explicó que vive instalado en una nube: «Cuesta asimilar porque ha sido tan bonito... El fichaje, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, el debut con victoria... Habrá que tener un momento de calma para poder analizarlo todo tranquilamente. Mi sueño era debutar aquí y al final he podido hacerlo».





También ofreció sus valoraciones Ronald Koeman, que no tuvo ningún pero para su equipo: «Siempre es importante iniciar la temporada con victoria y más después de todo lo que ha pasado. Es importante dar buena imagen y lograr la victoria y hemos hecho las dos cosas. Los dos goles de la Real nos lo ha complicado un poco pero al final hemos ganado y es para estar contentos. El público nos ha ayudado desde el primer momento y necesitamos tenerlo a nuestro lado en casa. Ha sido fantástico en todos los aspectos. Es el camino a seguir».

