GASTRONOMIA: Cómo evitar que el aguacate que hemos usado se oxide fácilmente.

El aguacate es uno de mis alimentos preferidos y que consumo a diario siempre que sea posible. Pero si, como yo, consumís habitualmente aguacate, seguro que ya habéis descubierto lo rápido que se oxida la mitad restante si solo utilizas una mitad del aguacate. Por suerte, he descubierto cómo evitar que el aguacate usado se oxide fácilmente.

Sólo agua por encima: la clave para evitar la oxidación

El aguacate, por ser un alimento rico en grasas, se oxida fácilmente ante el contacto con el aire, así es como muchos lo cubren con papel film, otros los rocían con zumo de lima o limón, hay quienes dejan el hueso en el medio aguacate que no se usa y muchos otros trucos se han usado para evitar que se vuelva marrón en su superficie.

Aunque la coloración marrón no tiene nada de malo, sino que sólo es signo de oxidación, a nadie nos apetece un guacamole marrón o una ensalada con aguacate marrón en lugar de verde.Así es como descubrí un truco que realmente funciona y evita que el aguacate que hemos usado se oxide: usar agua para cubrir el sobrante.





Tal como lo has escuchado, podemos guardar el guacamole en la nevera, no desperdiciar nada y aprovechar al máximo nuestro aguacate si los sobrantes los cubrimos por una fina capa de agua. Debido a que el aguacate es más denso (aun en el guacamole) el agua no invade el mismo y evita que el oxígeno llegue a la fruta, impidiendo de esta manera la oxidación.





Podemos hacerlo con medio aguacate, con guacamole u otras preparaciones a base de aguacate como una salsa por ejemplo o huevos sobre aguacate. Así, evitaremos desperdicios, utilizaremos más y aprovecharemos mejor esta fruta oleosa con tan valiosas propiedades.





