GASTRONOMIA: Sardinas asadas en el microondas, receta lista en un minuto, sin olores y con un resultado estupendo.

Hoy vamos a preparar sardinas asadas en el microondas, una receta sencillísima lista en 1 minuto que entre otras ventajas, no nos deja olores a fritanga ni empantana la cocina durante horas. En plena temporada de este pescado, merece la pena probar esta técnica, os lo aseguro. Las sardinas quedan tiernas y jugosas, su carne se desprende de la espina sin dificultad y no manchamos más que el plato donde las vamos a hacer. Hacedme caso y no dejéis de probar esta técnica o truco para cocinarlas rápidamente.





Es cierto que no quedan tan ricas como cuando se cocinan las sardinas al espeto, ya que aquí se pierde el toque de las brasas, pero con este truco que vi en la cuenta de Twitter de @polloasaoconensalada, os garantizo que quedan deliciosas.





Ingredientes

Para 2 personas

Sardinas frescas 8

Sal gruesa para hacer las capas

Cómo hacer sardinas asadas en el microondas

Dificultad: Fácil

Tiempo total 2 m

Elaboración 1 m

Cocción 1 m

Compramos sardinas muy muy frescas y de tamaño mediano o pequeño que son más sabrosas. En un plato que podamos meter al microondas, ponemos una cama de sal gruesa de la de hornear pescados a la sal, de aproximadamente dos o tres milímetros de espesor.

Sobre la capa de sal, colocamos las sardinas, una al lado de otra y las cubrimos con otra capa de sal, dejando fuera las cabezas y las colas de las sardinas. Apretamos un poco con la mano para que la cobertura quede compacta.





Programamos un minuto a máxima potencia -puede ser 1 minuto diez segundos si las sardinas son más grandes- y sacamos el plato del microondas, retirando la capa de sal con una brocha de silicona. Las hacemos en tandas de cuatro en cuatro y ajustamos tiempo en función del tamaño de las sardinas y la potencia de nuestro microondas.





Con qué acompañar las sardinas asadas en el microondas

Yo soy muy panero por lo que os recomiendo que cuando hagáis estas sardinas asadas en el microondas, tengáis al menos un par de rebanadas de buen pan casero para acompañarlas. De guarnición, una ensalada refrescante de rúcula y tomate es suficiente para redondear el plato.

