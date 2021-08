PELICULA: Temporada 3 de Star Wars: The Mandalorian empezará muy pronto.

Prensa. Ing España.

Según la estrella Giancarlo Esposito, la Temporada 3 de Star Wars: The Mandalorian entrará en producción pronto, con la filmación de The Book of Boba Fett ahora completa. El actor, conocido por su papel en la serie como el Comandante Moff Gideon, confirmó que el rodaje volvería pronto en una entrevista con WRAL en GalaxyCon Raleigh. Este dijo que "Acaban de terminar de filmar Boba Fett y pronto comenzarán la tercera temporada de The Mandalorian.".





Cuando se le preguntó si la producción de la serie tuvo que esperar a que el ocupado actor Pascal Pedro, regresara de filmar la adaptación televisiva de The Last of Us en Canadá, dijo: "No sé qué está haciendo Pedro, pero no, nunca hemos tenido que esperar a Pedro.". Además de interpretar el papel principal de Din Djarin (Mando) en The Mandolorian, Pascal protagonizará The Last of Us de HBO, interpretando a la figura paterna posapocalíptica favorita de todos, Joel.





Se entiende que un doble de cuerpo reemplazará a Pascal en parte de la producción de The Mandalorian, y Pascal proporcionará la voz en off por separado, lo que presumiblemente le permite a la estrella hacer malabarismos con múltiples proyectos. No está claro si el programa adoptará de manera estándar este enfoque si la apretada agenda de Pascal acaba suponiendo un problema para el rodaje. Dicho esto, Esposito dijo: "Estoy seguro de que ha encontrado la manera de hacer su otro programa y volver a para rodar con nosotros.".





En otro momento de la entrevista, cuando se le preguntó si era probable que en la tercera temporada del programa, Mando apareciera en más escenas "sin casco", Esposito dijo: "No puedo hablar de eso. Sé que le encantaría estar más fuera del casco, pero su trabajo es estar en el casco. Quiero decir, ese es el trato.".





En otras noticias, Esposito, quien es conocido por haber interpretado a muchos villanos en varios trabajos, incluido su trabajo en la serie Breaking Bad de AMC, regresará al medio de los videojuegos este año con Far Cry 6. IGN habló con Esposito sobre su papel como Anton Castillo en el juego, donde discutió los motivos de Anton, sobre la caracterización del personaje y un poco más sobre la nación isleña ficticia que visitaremos en el juego de Ubisoft.

