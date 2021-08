AUDIOVISUAL: Netflix producirá ‘Countdown’, un documental sobre SpaceX y su primera misión civil.

Prensa. Xataka.

Planeado el lanzamiento para mediados de septiembre, la misión Inspiration4 de SpaceX será la primera “totalmente civil”. En ella se entrenará a una serie de civiles y se les lanzará eventualmente a la órbita de la Tierra con un cohete de SpaceX. Una misión histórica para SpaceX, y también para Netflix, que realizará un documental “casi en tiempo real” de la misión.





Anunciado en las últimas horas, este documental con el nombre de ‘Countdown’ cubrirá en un total de cinco episodios toda la misión. Un documental que será coproducido por Time Studios y dirigido por Jason Hehir, creador de ‘The Last Dance’ sobre Michael Jordan.





Los dos primeros episodios se estrenarán el 6 de septiembre y otros dos más llegarán para el día 13 de septiembre. Ene estos primeros episodios se documentará la preparación de los civiles. El lanzamiento de la misión está planeado para el 15 de septiembre, por lo que Netflix promete un último episodio para finales de mes donde se cubra como fue el lanzamiento e imágenes grabadas en el espacio.





Inspiration4 y las misiones civiles

Inspiration4 es la misión civil de SpaceX y fue anunciada en primer lugar en febrero de este mismo año. La misión está dirigida y organizada por Jared Isaacman, CEO de Shift4 Payments. Además de colocar a civiles en órbita, se busca recaudar un total de 200 millones dólares para el hospital St. Jude y sus investigaciones.





Never imagined a Netflix documentary when we kicked off @inspiration4x just 8 months ago. Amazing how fast things come together. Proceeds from this directly benefit @StJude & our $200 million fundraising objective. https://t.co/7Wslcd6m8a





— Jared Isaacman (@rookisaacman) August 3, 2021

La idea es que la tripulación viva en la nave espacial Dragon Crew durante un total de cinco días en órbita y alrededor de la Tierra. Si todo sale según lo planeado, será la primera misión civil de SpaceX en su historia. No la única. Aparte de Inspiration4, SpaceX ya ha anunciado por ejemplo la misión del multimillonario japonés Yusaku Maezawa y su vuelta alrededor de la Luna junto a otros 8 afortunados.





SpaceX no es tampoco la única compañía privada aeroespacial con misiones civiles. Previamente hemos visto cómo Virgin Galactic lanzó a cuatro humanos al borde de la Tierra en su nave SpaceShipTwo. Mas recientemente Jeff Bezos junto a tres civiles más también rozaron el espacio. Ambas compañías están preparándose para lanzar más misiones civiles.

