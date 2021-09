ARTISTA: Elton John aplaza su gira europea a 2023 por una lesión de cadera: «Me caí de la manera más torpe».

Prensa. ABC España.

Sir Elton John ha retrasado su gira europea 'Farewell Yellow Brick Road' hasta 2023, por unos problemas de cadera que van a requerir intervención quirúrgica, según le han aconsejado sus médicos. El cantante británico, de 74 años, ha revelado la causa de la lesión en Twitter: «Al final de mis vacaciones de verano me caí de la manera más torpe sobre una superficie dura, y desde entonces tengo un dolor y una molestia considerables en la cadera. A pesar de un tratamiento intensivo de fisioterapia y de especialistas, el dolor ha seguido empeorando y me está provocando cada vez más dificultades para moverme».





El cantante se someterá a un programa intensivo de fisioterapia, que le «asegurará una recuperación completa y un retorno a la movilidad sin dolores». Aún así, confirma que podrá actuar en el evento benéfico Global Citizen, que tendrá lugar el 25 de septiembre porque no quiere «defraudar» a la organización. «Son solo cinco canciones y es una tarea física diferente a las exigencias de actuar durante casi tres horas cada noche de una gira y de viajar entre países», explicado el artista, que agradece la paciencia de sus «increíbles seguidores» desde que la pandemia suspendiese su gira el pasado año, y asegura que le «parte el corazón tenerlos esperando más». Lo que sí está previsto es que en enero retomará su gira norteamericana, que presuntamente durará hasta abril. La gira europea tiene fechas en Noruega, Alemania, Dinamarca, Holanda, Francia, Gran Bretaña, Italia, Bélgica, Suiza, Finlandia, Suecia y España. En nuestro país, sus conciertos han quedado reprogramados para los días 23 y 23 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.





El autor de 'Candle in the wind' ya tuvo que interrumpir su gira en marzo de 2020, pero por las razones que todos conocemos. No obstante, aprovechó el tiempo: según se iba cerrando el mundo entero, empezaron a gestarse diferentes proyectos únicos de artistas con los que Elton había entrado en contacto gracias a su Show de Apple Music, Rocket Hour. Fue el comienzo de uno de los discos más osados e interesantes de Elton hasta la fecha, 'The Lockdown Sessions', en el que cierra el círculo regresando a sus raíces como músico de sesiones.





Ya se puede escuchar el single de adelanto 'Cold Heart (PNAU Remix)' junto a Dua Lipa, que lleva a un recorrido por géneros muy diferentes, todos unidos por la experta finura y comprensión de uno de los referentes de nuestra música actual. Mucho más que un álbum de meras colaboraciones, 'The Lockdown Sessions' es una sorprendente y diversa colección de 16 temas, de los cuales 10 son inéditos, que celebran la solidaridad y en los que Elton colabora con una incomparable variedad de artistas que solo él es capaz de unir, con más de 20 artistas en una increíble variedad de géneros, generaciones, culturas y continentes, que contribuyen a crear un álbum de estilo único que ocupará un lugar destacado en el cancionero pop rock global.





En palabras del propio Elton: «Lo último que me esperaba durante el confinamiento era hacer un disco. Pero según avanzaba la pandemia comenzaron a surgir diferentes proyectos únicos. Algunas de las grabaciones se tuvieron que hacer en la distancia, vía Zoom, algo que evidentemente no había hecho nunca antes. Otras sesiones se grabaron con fuertes medidas restrictivas: trabajando con el otro artista, pero separados por mamparas de cristal. Todos los temas eran realmente diversos e interesantes, cosas opuestas a lo que me distingue que me sacaban de mi zona de confort, llevándome a territorios completamente nuevos. Y me di cuenta de que había algo extrañamente familiar en esa dinámica, algo que me transportaba al comienzo de mi carrera, a finales de los 60, cuando trabajaba como músico de sesiones. Trabajar con artistas tan diferentes durante el aislamiento, era como revivir esa experiencia. Había cerrado el círculo: era de nuevo músico de sesión y seguía disfrutándolo con todo mi ser».

