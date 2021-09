ARTISTA: Enrique Iglesias anuncia el que será «el último disco» de su carrera, 'Final'.

Prensa. ABC España.

Enrique Iglesias ha anunciado que el 17 de septiembre lanzará «el último disco» de su carrera con el explícito título de 'Final'. El cantante comunicó esta decisión el pasado fin de semana durante un encuentro zoom con periodistas de todo el mundo, en el que también participaron Ricky Martin y Sebastián Yatra, los dos artistas con los que va a estar de gira por Canadá y Estados Unidos con el 'Unforgettable Tour', y a los que el anuncio pilló completamente por sorpresa.

«Me siento bien por cómo ha quedado el disco, he estado trabajando en él durante un tiempo, me lleva una eternidad hacer álbumes. Estoy muy emocionado. Tendrá volumen uno y volumen dos, pero es el último. Estoy en ese momento de mi vida, ese capítulo de mi vida, que creo que es el tiempo adecuado de parar», dijo el artista, que tiene tres hijos con Anna Kournikova. «El título 'Final' tiene muchos significados. Intento deciros que podría ser mi último álbum. No es algo que haya pensado los últimos meses, sino los últimos años», afirmó.





Pero antes de que sus detractores empezasen a descorchar el champán, Iglesias matizó sus palabras: «Nunca voy a parar de hacer música y escribir canciones, me encanta, pero voy a hacerlo de otra forma, no necesariamente empaquetado como un álbum». En la portada de 'Final', en riguroso blanco y negro, se puede ver a Enrique Iglesias sentado en el suelo, con las piernas cruzadas y la capucha de la sudadera puesta en actitud reflexiva.

Aunque se lleva hablando mucho tiempo de la muerte del disco como productor comercial, lo cierto es que no ha habido muchos artistas que quieran finiquitarlo de forma tan directa como Enrique Iglesias, que llevaba siete años sin grabar un álbum completo.





La gira junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra comenzará el 25 de septiembre en Las Vegas y continuará en ciudades como Chicago, Boston, Toronto, Montreal, Philadelphia, Washington, Newark, Nueva York, Miami, Atlanta, Orlando, Dallas, Houston, San Antonio, Edinburg, El Paso, Glendale, Sacramento, San José o Los Ángeles terminando en el Honda Center de Anaheim de California el próximo 20 de noviembre. «Esta gira va a ser importante para mí, por supuesto, para mí compartirla con vosotros.





Creo que es un evento que va a ser súper especial para nosotros y para los fans», dijo Enrique Iglesias, que aseguró estar nervioso por el arranque del itinerario en Las Vegas: «Vosotros habéis tocado varias veces allí, pero para mí va a ser de las primeras veces». También dijo estar seguro de que iba a ser una gran gira porque «hay una conexión» entre sus tres protagonistas, y prometió un viaje lleno de «bromas» y «buenos momentos». A continuación, el colombiano Sebastián Yatra hizo varias preguntas de los fans a sus compañeros, algunas de ellas de lo más hilarantes.

