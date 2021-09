BIENESTAR: Recomiendan no eliminar macronutrientes de la dieta diaria.

Equipo de nutricionistas de Gold’s Gym brindan asesoría personalizada a sus miembros para alcanzar sus metas de acondicionamiento físico

El entrenamiento fitness es un conjunto de ejercicios, ya sean aeróbicos, anaeróbicos o de elasticidad, que están especialmente diseñados para conseguir un buen estado físico, sin embargo, los expertos en nutrición advierten que para lograr esta meta, se debe combinar con una alimentación adecuada y suficiente descanso.





“No hay unos alimentos fitness como tal, pero para que una persona se mantenga ‘fitness’ la actividad física tiene que ir de la mano con la nutrición y las horas de sueño. La alimentación de una persona que hace tanta actividad física para lograr estos objetivos debe ser combinada y completa, es decir, conformada por los tres nutrientes básicos: grasas saludables, hidratos de carbono y proteínas, que aporten las vitaminas y minerales necesarios al individuo”, señala Amelia De La Peña, nutricionista de la cadena de salud y bienestar, Gold’s Gym.





Destaca la especialista que las personas que siguen un plan de ejercicios fitness generalmente hacen sesiones de entrenamiento intenso - por dos o tres horas - y en estos casos es fundamental calcular sus requerimientos nutricionales y, de acuerdo con eso, establecer las cantidades adecuadas de cada grupo de alimentos.





“Los hidratos de carbono suministran la energía necesaria para que la persona pueda entrenar a ese nivel. Si no consume suficiente va a perder muchísimo peso, incluyendo el de los músculos. Las proteínas son las que mantienen el peso muscular estable y los ácidos grasos esenciales son indispensables para que se realicen los procesos metabólicos, al igual que las vitaminas y los minerales, por lo que no puede haber déficit de ningún tipo de nutriente”, indica De La Peña.





Señala la nutricionista de Gold’s Gym que los carbohidratos no pueden faltar antes y después del entrenamiento. Los que se recomiendan previo a la rutina física son los de bajo índice glicémico, como los cereales integrales, avena, pasta integral, batata, granos o frutas como peras, manzanas, mandarinas, duraznos y fresas.

Para después de los ejercicios fitness, se aconseja consumir hidratos de carbono con alto índice glicémico para que el cuerpo los consuma rápidamente como energía y se produzca la síntesis proteica a nivel muscular. En este grupo están la yuca, el plátano, la papa, el apio, el arroz blanco, los cereales no integrales y las frutas como el mango, el cambur o las pasitas.

Cuando se trata de miembros de Gold’s Gym que siguen un entrenamientos fitness, la experta indica que la asesoría nutricional está dirigida a evaluar al individuo para calcular y diseñar el menú ideal que incluya los macronutrientes necesarios durante el día y, además, ayudarlos a cumplir la meta de pérdida de peso o aumento de peso y masa muscular, según sea el caso.





“Errores” a evitar

Se debe evitar “saltar” las cenas. “Siempre hay que cenar, es una comida muy importante porque es la última y después viene un tiempo de ayuno, que puede ser entre 8 y 10 horas sin que el cuerpo reciba nutrientes. Este trabaja 24 horas al día para llevar a cabo sus funciones y lo hace con lo que tú le des”, asegura De La Peña.





La restricción nutricional o la eliminación de nutrientes, advierte la experta, además debilita el sistema inmune y afecta el rendimiento físico en un entrenamiento fitness. Lo que sí se puede eliminar son las azucares, refrescos y chucherías que no tienen valor nutricional.





Descuidar la hidratación también es un fallo común. “La gente cree que no es importante. Hay un requerimiento básico y luego unas necesidades hídricas por hora de entrenamiento que hay que cubrir, porque si no el cuerpo no funciona igual”, asegura De La Peña.





Gold’s Gym en sus sedes de Margarita, San Ignacio y Montalbán cuentan con especialistas en nutrición para brindar asesoría personalizada a cada uno de sus miembros, de acuerdo con sus requerimientos calóricos y con los objetivos que aspiren alcanzar sobre su salud y acondicionamiento físico. En la página web www.goldsgym.com.ve y en las redes sociales @goldsgymve se puede conocer más sobre las clases, sus beneficios, los instructores y temas fitness de interés.





