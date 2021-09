BIENESTAR: Todo sobre el jengibre, el fresco rey de los condimentos orientales.

Prensa. Directo al Paladar.

Ay, el jengibre, esa raíz tuberosa que llegó a nuestras vidas envuelta en un halo de misterio desde la cocina asiática y luego nos dimos cuenta que podía ser uno de los reyes de la pista de todo tipo de cocinas occidentales. Aunque le pasa como al cilantro, que genera fobias y filias, nuestro enraizado amigo ha saltado a la palestra gastronómica como un poderoso condimento, especialmente en fresco, que da vida alimonada, refrescante y ligeramente picante a todo lo que se encuentre. Son muchas las recetas que mejoran con jengibre.





También aparece deshidratado y convertido en polvo, aunque sus virtudes no son tan notables en tal caso, pero aún así es interesante, extendiéndose su consumo desde Asia Central al Lejano Oriente. Fácil de usar, fácil de encontrar y fácil de conservar, los únicos peros que le podemos poner al jengibre es que es demasiado poderoso, si eso es un defecto. Por lo que conviene recordar que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que es mejor ir incluirle a poquitos en nuestras vidas.





Da lustre así a todo tipo de arroces, pero también es impresionante para refrescar todo tipo de cremas, caldos y sopas, desde las más arriesgadas hasta las más puristas. Por no hablar de la versatilidad que salteado ofrece con las verduras, impregnando de su aroma todo tipo de woks. Ya en el terreno de los principales es con pescados y mariscos donde mejor baila, contribuyendo a ese sabor limpio y penetrante que le caracteriza, no siendo el más popular de la fiesta si lo emparentamos con carnes, donde le va bien al pollo, pero no tanto a las carnes rojas.





Mención especial le toca a mermeladas, chutneys y repostería, claro. Aquí ejerce como contrapunto vibrante, desde recetas típicamente europeas como el gingerbread hasta aires orientales en todo tipo de aderezos. En cualquier caso, pasen, vean y disfruten del despliegue que hoy brindamos con el jengibre, una raíz que es a la vez condimento, ingrediente y especia y que en Directo al Paladar hemos utilizado en un montón de recetas.





¿Qué es el jengibre?

Si nos ponemos técnicos, hablamos de la raíz tuberosa del Zingiber officinale, una planta herbácea y rizomatosa perenne originaria del Sudeste Asiático, pero antes de nada aclaremos que es rizomatosa, aunque algunos lo sabréis ya. Un rizoma es un tipo de tallo que se da en algunas plantas que, en vez de brotar vertical y salir de la tierra, crecer de manera horizontal y subterránea, donde además se acumulan los nutrientes y son los que garantizan la pervivencia de la planta.





En este caso, el jengibre alcanza hasta los dos metros como planta en su forma salvaje -aunque lo habitual es que no supere el metro de altura-, con hojas largas y lineares de bastante longitud que gastronómicamente son irrelevantes. Todo lo contrario que el rizoma.





Propiedades y beneficios del jengibre.

Mencionadas sus virtudes medicinales, hablar del jengibre fresco es hablar de un producto rico en fibra e interesante en ciertos minerales como el selenio o el potasio, pero como su consumo está relegado a los perfiles aromáticos, la cantidad es tan irrisoria de su consumo que no se puede enarbolar como especialmente nutritivo. Sí es interesante el mencionado uso médico en el tratamiento de las náuseas y de los mareos, donde incluso se pueden utilizar las ginger beer y los ginger ale si se han elaborado con una buena cantidad de jengibre fresco.

