FÚTBOL: Leo González sobre las eliminatorias: “Hay que vivir el aquí y el ahora”.

Leonardo González, Director Técnico de la Selección Venezolana de Fútbol, resaltó la importancia de “vivir el aquí y el ahora” con respecto a los encuentros por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, específicamente el de Argentina este jueves 2 de septiembre.

“No me genera una presión extra debutar con uno de los equipos más grandes de Sudamérica (…) El que no quiera jugar ni dirigir contra Argentina, no es futbolista. Lo más importante es el aquí y el ahora”, señaló el estratega en una rueda de prensa este miércoles. Sobre la disposición táctica que utilizará contra la Albiceleste, González dijo que planteará un equipo que “pueda jugar y que tenga tenencia para sacar ventaja con los jugadores rápidos que tenemos arriba”. En ese sentido, puede que la Vinotinto salga con un “4-4-2 que se asemeje a un 4-2-3-1”, apuntó el DT.

“Venimos a disfrutar con responsabilidad”

Sobre su debut como entrenador interino de la selección, González resaltó la importancia de contar con jugadores “muy inteligentes que se pueden adaptar rápido a la táctica (…) A pesar del poco tiempo que tenemos trabajando”. “Necesitamos que este equipo pueda atacar más, para sacar adelante esa hambre de juego y esa riqueza individual de la mitad para arriba”, agregó González.





También resaltó la importancia de recibir al último campeón de América, ya que “eso fortalece y ayuda a estar concentrados todo el partido para hacerlo bien (…) Los jugadores estarán enfocados y el objetivo es que disfruten con responsabilidad”. “Tenemos muy poquito tiempo de trabajo y bajas importantes (…) Pero con los jugadores que contamos, disfrutaremos del momento con responsabilidad”, indicó.





Sobre Peseiro: “Lástima que no tuvo todas las herramientas para trabajar”. Sobre el exentrenador José Peseiro, González lamentó que no contara con “todas las herramientas para trabajar” y que “dejó muy claro que es un entrenador capaz”. “Todos sabemos lo que hizo el profe Peseiro, pero creo que aquí hay un equipo bien estructurado con muchas ganas y con mucha hambre (…) Es muy difícil darle una valoración cuando tuvo tantos problemas. Nunca pudo tener el equipo completo”, agregó.

