MUNDO: EEUU investiga el vuelo de Branson y sus turistas al espacio.

La sonrisa con la que Richard Branson regresó de su primer vuelo espacial a bordo del Spaceship Two de Virgin Galactic, el pasado julio, no solo era por haber ganado al dueño de Amazon, Jeff Bezos, en su particular carrera espacial. Branson y sus invitados. Por lo visto, estuvieron a punto de no contarlo, según se ha revelado después de que las autoridades estadounidenses hayan anunciado una investigación sobre la compañía por un incidente en ese vuelo.





La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos indicó este jueves que investiga por qué el aparato que transportó al fundador de la compañía, Richard Branson, el 11 de julio, se desvió de su trayectoria planificada. "Virgin Galactic no podrá volver a volar el SpaceShipTwo hasta que la FAA apruebe el reporte final de investigación sobre el percance o determine que el problema no afecta la seguridad pública", informó la agencia federal.





Según reveló la revista The New Yorker, las alertas de seguridad se encendieron en la cabina de la nave de Virgin Galactic que transportó al multimillonario Richard Branson al espacio en julio. Sin embargo, Virgin Galactic aseguró en aquel momento que el vuelo se había desarrollado según lo planificado cuando la nave se había desviado de su trayectoria y por tanto del espacio aéreo dedicado a la misión.





"Durante el vuelo del 11 de julio de 2021, la aeronave de Virgin Galactic SpaceShipTwo se desvió de su autorización de control de tráfico aéreo mientras regresaba a Spaceport America", la base espacial utilizada por la compañía en el desierto del estado de Nuevo México, señaló la FAA. La investigación sobre esta irregularidad está "en curso", aseguró la agencia.





Flotando hasta aterrizar

El problema en la trayectoria amenazó con comprometer la fase de retorno a la Tierra, cuando la nave espacial VSS Unity, en la que además de los dos pilotos, viajaban Branson y otros tres pasajeros, acabó flotando hasta aterrizar en una pista de Nuevo México.





Una luz roja encendida indica un problema grave que podría haber tenido un desenlace fatal, explicó la publicación. La aeronave había superado los 80 km de altitud, el punto establecido en Estados Unidos para la frontera espacial, permitiendo a los pasajeros desprenderse de sus asientos y flotar durante unos minutos en ingravidez. Citando fuentes anónimas dentro de la empresa fundada por Branson, la revista especificó que la forma más segura de reaccionar ante estas alertas hubiera sido interrumpiendo la misión.





Un fallo habría dañado enormemente la imagen de Virgin Galactic, que había invitado a toda la prensa y a muchos espectadores de prestigio -entre ellos el magnate Elon Musk, dueño la fabricante automotriz Tesla y de la aeroespacial SpaceX- a este evento retransmitido en directo. Branson, de 70 años, venció por algunos días al fundador de la gigante Amazon, Jeff Bezos, y su compañía Blue Origin en una carrera espacial entre multimillonarios.

