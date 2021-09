FÚTBOL: "¿Salah al PSG? Mbappé no estará allí el año que viene..."

Prensa. Sport.

Steve McManaman, quien defendió la camiseta del Liverpool durante nueve temporadas antes de recalar en el Real Madrid, ha hablado sobre el futuro de dos de los delanteros más en forma del continente. El PSG sigue tratando de ampliar su equipo de ensueño y entre sus futuras pretensiones, estaría el egipcio, quien a su vez, tiene que negociar su extensión de contrato con el conjunto red. Salah tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2023 a razón de unos 240 mil euros semanales (12,3). Se especula que podría pedir doblar sus emolumentos, y de aquí la polémica.





Sobre este tema, el inglés ha afirmado que los de Anfield no tienen que ceder a las pretensiones económicas de su goleador: "No creo que el Liverpool deba pagar esos salarios. No es fácil comentar este tipo de noticias porque hay mucho baile de cifras, pero si de verdad está pidiendo más de medio millón de euros a la semana no creo que deban ceder", afirmó en declaraciones para HorseRacing.net.





Es más, se atrevió a predecir que como Mbappé saldrá del club de la capital francesa, tiene más opciones de recalar allí. Algo similar dijo de Messi, aunque no llegó a concretar: "Mbappé no estará allí la próxima temporada y, con que tarde un par de años en ir para allá, igual ni siquiera Messi sigue por el PSG".





Eso sí, no dudó en afirmar que jugar en Francia sería bajar un escalón en su carrera: "Hombre, todos consideraríamos que ir a la Ligue 1 sería un paso atrás en su carrera, ¿no? Tendría el éxito garantizado, sí, porque ganaría la liga y la copa francesas, pero sin ninguna duda es menos que la Premier League y eso termina lastrando al PSG en la Champions".

