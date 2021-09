MUNDO: La familia Lennon invita al planeta entero a participar en la fiesta online de 50º aniversario de 'Imagine'.

Prensa. ABC España.

En 2018 Yoko Ono y el ingeniero Paul Hicks remezclaron como parte del lanzamiento de la 'Ultimate Collection', el clásico álbum de John Lennon 'Imagine', con críticas excepcionales tanto de público como de crítica. Ahora, para celebrar el 50º aniversario de este álbum magistral, se edita una versión estrictamente limitada de la versión Deluxe del álbum en vinilo blanco. El álbum incluye la nueva mezcla en estéreo en el disco 1 y tomas descartadas en el disco 2.





Se trata de una edición ampliada verdaderamente única de uno de los álbumes más icónicos de todos los tiempos, que invita a un auténtico viaje a través del proceso de composición y grabación del mismo. Desde la primera composición y las primeras sesiones de las demos en el estudio casero de John en Tittenhurst Park, hasta la co-producción final de Phil Spector, que resulta en un impresionante testamento de las vidas de John Lennon y Yoko Ono.





Desde su lanzamiento el 9 de septiembre de 1971 en el icónico álbum con el mismo nombre, 'Imagine', la oda a la paz de John Lennon y Yoko Ono se ha convertido en una de las canciones más famosas y queridas de la historia de la música, una indeleble melodía conocida en todo el mundo, y un sentimiento compartido en todos los idiomas. Yoko Ono Lennon dice: «'Imagine' se creó con un gran amor y preocupación por los niños del mundo. Es una canción muy, muy ponderosa. Creo que es muy interesante que aún siga sonando y dando poder a las personas. Y estoy muy feliz por ello. Espero que lo disfrutéis».





En las últimas cinco décadas, 'Imagine' ha sobrevivido como un himno global atemporal, una plegaria colectiva uniendo al mundo a través de una canción e imaginación; proporcionando consuelo y unidad en momentos difíciles, además de esperanza y felicidad. Esto fue especialmente evidente en la impresionante ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde la canción fue 're-imaginada' por el renombrado compositor Hans Zimmer para una audiencia global de cientos de millones de personas, iniciando las celebraciones de los Juegos Olímpicos y el aniversario de oro de 'Imagine'.





Este jueves 9 de septiembre, Yoko & Sean Ono Lennon, The Estate of John Lennon y Universal Music Group invitan a todo el mundo a unirse a la Global Party para celebrar el 50 aniversario de 'Imagine', la canción, el álbum y la película.





Uno de los primeros filmes musicales conceptuales de larga duración, 'Imagine' de John & Yoko (1971) incluye todas las canciones del álbum Imagine de John, cuatro canciones del álbum Fly de Yoko y algunas piezas adicionales. Bajo la supervisión de Yoko Ono Lennon, la película se volvió a montar completamente en HD en 2018 a partir de los carretes negativos originales de 16 mm, y se limpió y restauró digitalmente fotograma a fotograma con el audio completamente remezclado en sonido envolvente 5.1 y Dolby Atmos por el ingeniero y mezclador galardonado con tres premios Grammy, Paul Hicks.





A las 11:30 am PDT/2:30 pm EDT/7:30 pm BST, fans de todo el mundo están invitados a ver la película 'Imagine', o bien online, o bien en persona, gracias a Yoko Ono Lennon, los Mercury Studios y colaboradores como The Coda Collection, Hard Rock y Music Venue Trust han permitido que la película esté disponible de forma gratuita mientras que la popular Tim's Twitter Listening Party de Tim Burgess presentará un 'Listening' Party simultáneo, donde la experiencia de ver y escuchar la música de 'Imagine' la película, se mejorará con una nueva experiencia en Twitter, con frases, fotos y multimedia cedida por Yoko Ono Lennon, The John Lennon Estate y varios músicos, cineastas y amigos envueltos en el making of del álbum y de la película, además de fans uniéndose y usando los hashtags #timstwitterlisteningparty y #IMAGINE50. Para más información, visita Tim's Twitter Listening Party.





El evento es una secuela adaptada al 'Listening Party' que se organizó para el John Lennon/Plastic Ono Band - The Ultimate Collection box set lanzado a principios de este año. Puede verse de nuevo en este enlace.





Cómo ver la película

The Coda Collection, una plataforma de transmisión única que ofrece los documentales musicales más icónicos, películas de conciertos y más, es la encargada de transmitir la película 'Imagine' para llegar a un público aún más amplio y que participe en este evento especial global. The Coda Collection está disponible exclusivamente a través de los canales de video de Amazon Prime. El público de Estados Unidos podrá ver la película 'Imagine' en el canal The Coda Collection durante y después del evento con una prueba gratuita de siete días. El público del Reino Unido podrá ver la película en Amazon Prime sin cargo adicional durante el evento. Los tweets del Twitter Listening Party también estarán disponibles para que cualquiera los siga en vivo en una página personalizada en el sitio web de Coda Collection. Para explorar The Coda Collection, incluidas otras películas de John Lennon y Yoko Ono, hay que visitar la web codacollection.co.





Hard Rock también participará en la celebración y pondrá la película 'Imagine' durante todo el día en Hard Rock Cafés seleccionados de Norteamérica y Europa. Además, varias de sus propiedades hoteleras en los EE.UU. y México ofrecerán la película para que los huéspedes la vean en sus habitaciones. Consulte con su Hard Rock Café local para conocer los horarios de participación y visualización.





En el Reino Unido, el centro musical Sage Gateshead se complace en dar la bienvenida a la gente a su sala Sage One con una proyección de sonido envolvente gratuita de la película, programada para la fiesta de escucha interactiva. Además, Grassroots Music Venues de todo el Reino Unido proyectarán la película de forma gratuita, en colaboración con el Music Venue Trust. La película también estará disponible en Estados Unidos para los suscriptores de AXS (ver más abajo) y en el Reino Unido para los suscriptores de Sky en NOWTV y la aplicación SkyGo, y para alquilar o comprar a nivel mundial en Apple TV, iTunes o Amazon Prime; o en Blu-Ray o DVD.





Para aquellos que quieran unirse a la fiesta, pero tengan que ver la película más tarde ese día, todos los tweets de la fiesta de escucha se recopilarán y estarán disponibles en el sitio web de la fiesta de escucha de Twitter de Tim poco después de la hora de finalización del evento, para que puedan ver la película y disfrutar de la repetición de la fiesta en su tiempo libre.





Inmediatamente después de la fiesta de escucha de Tim's Twitter Listening Party, Sean Ono Lennon y Chris Hawkins de BBC6 Music organizarán una fiesta de escucha especial #IMAGINE50 con debate y preguntas y respuestas a través de Twitter Spaces a la 1:40 pm LA / 3: 40 pm NYC / 8:40 pm Reino Unido / 4:40 am Tokio. El evento (solo audio) incluirá a muchos de los colaboradores que hicieron el álbum y la película.





Antes de este gran evento, el pasado lunes, se celebró el 50 aniversario de Imagine con una proyección de la película, así como el documental de 1988 'Imagine: John Lennon'. Presentado por Ahmet Zappa, co-presentador de 'Rock My Collection' de AXS TV, y Katie Daryl, productora ejecutiva y presentadora de 'The Top Ten Revealed', el show tuvo una impresionante lista de músicos notables que reflexionaron sobre cómo John y Yoko han impactado sus vidas y cómo el álbum y la canción de Imagine han influido en sus carreras. El especial se volverá a emitir este miércoles 8 de septiembre a las 5 pm PDT / 8 pm EDT y la película 'Imagine' también estará disponible para su transmisión a través de la aplicación AXS TV NOW. Visite AXS.com para obtener más información.





Lanzamiento de un vinilo doble de coleccionista

El 10 de septiembre, Capitol / UMe lanzará una edición limitada de coleccionista de 'Imagine' como un LP doble en vinilo blanco, con el aclamado Ultimate Mix 2018 mezclado por el ingeniero Paul Hicks y supervisado por Yoko Ono Lennon en LP1 y una serie de tomas descartadas en LP2. La edición única y ampliada, 'Imagine - The Ultimate Mixes & Out-takes', incluye la demo original de 'Imagine' junto con una serie de tomas descartadas que muestran el proceso de composición y grabación, y la evolución de las canciones. Se incluyen tomas descartadas de casi todas las canciones del disco, como «Jealous Guy» (Toma 9), «It's So Hard» (Toma 6), «Crippled Inside» (Toma 3, Toma 6), «Gimme Some Truth» (Toma 4), «I Don't Wanna Be A Soldier Mama I Don't Wanna Die» (Toma 25), «Oh My Love» (Toma 6), «How Do You Sleep?» (Toma 1 y 2), y una primera versión de «Oh Yoko» tomada del ensayo de Bed Peace filmado en las Bahamas. La versión de edición limitada está disponible para reservar ahora en este enlace.





#noticias

#familia

#Lennon

#planeta

#entero

#fiesta

#online

#50ºaniversario

#Imagine

#senderosdeapure

#apure

#sanfernandodeapure

#venezuela