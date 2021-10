MERCADEO: Samsung tiene un televisor que se adapta a cada estilo de vida.

Prensa. Grupo Plus / Victoria Cova.

En esta era de los televisores inteligentes, este electrodoméstico dejó de ser un aparato para ofrecer entretenimiento para convertirse en un componente central de la vida de las personas. Y Samsung, empresa líder en la industria, ha estado avanzando continuamente para desarrollar aspectos y funciones en sus televisores, y para garantizar que los consumidores puedan adaptarlos a su estilo de vida. Es así como en 2015 introdujo su línea de televisores de estilo de vida, que conjugan tecnología, calidad visual y sonora, diseño y funcionalidad.





The Frame, The Serif, The Sero, The Terrace y The Premiere, en sus modelos de 2021, son las últimas versiones de la serie de TV Lifestyle de Samsung. Cada uno posee una tecnología y funcionalidades únicas para adaptarse a los cambiantes estilos de vida de las personas. Samsung es la única marca en el mercado que ofrece este tipo de televisores, los cuales ya se encuentran en el mercado latinoamericano.





The Serif y The Frame: Llevando una decoración elegante a sus otras habitaciones. Samsung comenzó a desarrollar televisores para ser colocados, no solo en la sala de estar, sino que incluyen funciones que se adaptan a las necesidades y estilos de vida de las personas que utilizan otros espacios de la casa.





The Serif ha sido diseñado para contribuir a los esquemas de diseño de interiores de los usuarios. El icónico diseño en forma de letra “I” de The Serif ha sido creado por los hermanos Bouroullec, de renombre internacional, y es una opción ideal para aquellos que desean un televisor estéticamente agradable que se adapte bien a cualquier espacio. The Serif puede ir sobre una mesa, un estante de libros o sobre su base de dos patas, adaptándose a la estética y mobiliario de la habitación. Su calidad de imagen es absolutamente realista, pues posee tecnología Quantum Dot. Disponible en el color Cloud White natural, The Serif viene en tamaño de 55".





Pensando en desarrollar nuevos modelos que combinen bien con los entornos circundantes, Samsung introdujo The Frame. Con el aspecto de un marco moderno, este televisor puede combinarse con cualquier estilo de decoración del hogar y cuenta con Art Mode, función que permite que los espectadores disfruten de obras maestras de arte desde la comodidad de sus hogares. Los sensores del televisor también son capaces de detectar automáticamente la intensidad y el movimiento de la iluminación. Su tecnología tecnología Quantum Dot (QLED) permite mostrar mil millones de tonos, lo que hace que sus imágenes sean más brillantes y reales. Está disponible en la región en dos tamaños, de 55” y 65”.





Pensando fuera de la caja: The Sero para los millennials

Y la filosofía de desarrollo de "pensar fuera de la caja" de Samsung va más allá de las consideraciones de espacio, expandiéndose a la forma. Mientras que un televisor típico tiene una pantalla horizontal con una relación de aspecto de 16:9, el uso cada vez mayor de smartphones por parte de los espectadores modernos demuestra que ver contenido en pantallas verticales es cada vez más común. La tendencia de la generación Millennial a ver cosas en sus teléfonos inteligentes, llevó a Samsung a diseñar The Sero. Su pantalla giratoria se mueve para colocarse en orientación vertical u horizontal, cuando está conectado a un smartphone. The Sero permite a los espectadores utilizar la duplicación de pantalla para ver este contenido en un formato inmersivo de pantalla completa.





Las características que hacen que The Sero sea especial son: pantalla optimizada para dispositivos móviles, sonido potente y tecnología QLED 4K. Su pantalla de 43” se sincroniza automáticamente con su teléfono Galaxy y gira para reflejar el contenido que está viendo en su dispositivo móvil y coincidir con la orientación horizontal o vertical para la máxima flexibilidad de visualización. Los consumidores pueden disfrutar de una variedad de contenido, incluidas las redes sociales, YouTube y otros videos personales, en cualquier orientación de pantalla que refleje su celular.





Expansión a otros espacios: The Premiere y The Terrace

Debido a la pandemia, muchas personas prefieren ver películas en casa en estos días a ir al cine. The Premiere es diseñado específicamente para aquellos que desean crear un ambiente similar al de un cine en sus hogares. Este modelo fácil de instalar cuenta con una gran pantalla similar a una sala de cine con una calidad de imagen muy nítida. Con The Premiere, puede disfrutar de su contenido favorito en una pantalla ultra grande desde la comodidad de su hogar. Además, con un acabado de tela de primera calidad, The Premiere también sirve como un excelente complemento para la decoración de su interior.





Y en línea con estos cambios en el estilo de vida de los consumidores, Samsung introdujo su primer modelo de TV para exteriores, The Terrace. Con una resistencia superior al agua y al polvo, The Terrace ofrece una experiencia visual excepcional independientemente de la lluvia, el calor u otros eventos climáticos adversos. The Terrace brinda una experiencia de visualización ideal en exteriores, ofreciendo imágenes excepcionalmente vívidas y detalladas tanto a la luz del sol como a la sombra.





