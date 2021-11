CULTURA: El Centro Cultural BOD celebra la Navidad con una gala musical de antología.

¡La Navidad es un espectáculo único, una época maravillosa para evocar lo mejor de las tradiciones locales y universales....

Prensa. Centro Cultural BOD.

El sábado 11 y domingo 12 de diciembre, el público venezolano disfrutará este extraordinario espectáculo, donde la alegría de estas fiestas trascenderá el escenario, en un emocionante itinerario por el repertorio navideño universal y los más conocidos temas de la Navidad venezolana, en las voces de Deborah Emperatriz, Gabby Brett, Valeria Añez, Sofía Castillo y Luisana Pérez, cinco extraordinarias cantantes que sorprenderán a todos con su talento y versatilidad, bajo la producción y dirección musical de los maestros David Peña y Pedro López.





La alegría y belleza de estas fiestas, se adueñarán del Centro Cultural BOD con A TI TE CANTAMOS, una gala musical de antología, que los días 11 y 12 de diciembre conquistará al público ávido de revivir la evocadora estela de estas fechas. Cinco extraordinarias y jóvenes cantantes: Deborah Emperatriz, Valeria Añez, Sofía Castillo, Gabby Brett y Luisana Pérez, quienes han sorprendido en diversos escenarios por sus maravillosas voces y portentosa presencia escénica, son las protagonistas de este espectáculo con calidad de exportación que llevará a los asistentes a un emocionante viaje por el repertorio navideño universal.





Aguinaldos, parrandas, y conocidas joyas del cancionero festivo venezolano e internacional, en formato pop-rock, también resonarán en esta imperdible experiencia musical, ideal para el reencuentro entre amigos y el disfrute de toda la familia. "Durante estas dos únicas funciones, los asistentes podrán disfrutar de un variado y emblemático repertorio que, estamos seguros, reavivará los elevados sentimientos que acompañan estas festividades, conociendo a la vez a cinco talentosas intérpretes que individualmente han cultivado distintos estilos como el canto lírico, el jazz, el soul, el pop, el rock y los géneros de tradición venezolana, y que aquí se unirán para brindar lo mejor de sí, dando muestra de su versatilidad", afirma el reconocido contrabajista David Peña, productor musical de la gala.





"Melodías de otras latitudes como Noche de Paz, O Holy Night, El pequeño tamborilero, All I want for Christmas is You, entre otras, resonarán en el escenario, al igual que hermosa música nuestra como El Niño Jesús Llanero y Precioso Querube resaltan en el repertorio cuyas máximas expresiones son el aguinaldo, la parranda y la gaita", agrega el maestro Pedro López, director musical, pianista y arreglista de la mayor parte de los temas que se interpretarán en el concierto.





Una banda de grandes músicos integrada por Pedro Vilela, en la guitarra; Xavier Perri, en el cuatro; Diego Cabrujas, en la batería; Anjomar Tellechea, en la percusión; Manuel Delpiani, en la trompeta; Edwin Ruiz, en los saxos, y Eliel Rivero, en el trombón, completa este atractivo espectáculo pensado para el disfrute de todos.





Y es que cada generación se sentirá identificada con las melodías e imágenes que integran el programa de A TI TE CANTAMOS, teniendo la oportunidad única de compartir el inicio de las fiestas decembrinas en un ambiente cercano y familiar. Este inolvidable reencuentro con la emoción de la Nochebuena, que cuenta con el auspicio de Credicard, la producción artística de Ezequiel Vásquez, la producción general de Adriana Issa y la producción ejecutiva al Centro Cultural BOD.





Las entradas para A TI TE CANTAMOS están a la venta en las taquillas del Centro Cultural BOD, en La Castellana, de jueves a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y a través del portal ve.ticketmundo.com. Mayor información en las diversas plataformas sociales del Centro Cultural BOD (@cculturalbod) y en las redes sociales de las intérpretes: Luisana Pérez (@luisanaperezmusica), Deborah Emperatriz (@deborahemperatriz), Gabby Brett (@gabbybrettoficial), Sofía Castillo (@sofiimusic) y Valeria Añez (@valerylavox).

