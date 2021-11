MÚSICA: Para darle la bienvenida a las fiestas navideñas Sylvia Constantinidis estrena el single “Canción de Navidad”.

Prensa. RPComunicaciones.

El pasado 22 de noviembre se celebró el “Día de Santa Cecilia”, patrona entre otras cosas de los músicos, lo que ha dado pie a que festeje al mismo tiempo el “Día del Músico”. La pianista y compositora venezolana, Sylvia Constantinidis, admira a Santa Cecilia y al mismo tiempo es apasionada de la música navideña, es por ello que para darle la bienvenida a las fiestas decembrinas, decide lanzar el sencillo “Canción de Navidad”, una hermosa suite de 7 minutos, escrita por ella misma para piano y violonchelo. La obra se encontrará disponible para descarga en las plataformas Amazon, itunes y Spotify.





La maestra Constantinidis se encargó de interpretar el piano de su propia obra, contando con el renombrado violonchelista ruso Konstantin Litvinenko. Ambos ya habían hecho equipo en el Omorfia Ensemble, agrupación de fama mundial dedicada a la interpretación de música contemporánea. “Canción de navidad” (Chanson de Noel), Suite para Cello y piano, se divide en tres partes: 1. La Nuit, 2. L’Enfant d’Or y 3. Chanson de Noel. Está pieza fue estrenada mundialmente en el Festival Miami de 2006 y ha sido tocada en países como la República Checa con excelente receptividad del público.





Descubre la música de Sylvia Constantinidis en:

https://sylviaconstantinidis.com/Radio/





Además de celebrar el Día del Músico y darle la bienvenida a la navidad, este sencillo es un abreboca de los que será un disco de larga duración para música de piano y violonchelo que será lanzado en 2022. “Canción de Navidad cuenta con tres hermosos movimientos, de sonoridades muy delicadas que crean una narrativa sobre el nacimiento del niño Jesús. El primer movimiento es más misterioso, en cambio el segundo es una hermosa canción de cuna y el tercero es un lindo canto a la navidad”, expresó Sylvia Constantinidis.





El Día del Músico se celebra el 22 de noviembre debido a que es la fecha en la que se conmemora a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Con su voz entonaba himnos a Dios, lo que molestó al César, ya que estaba prohibido en el Siglo III pregonar el cristianismo, por lo que fue martirizada. A finales de la Edad Media los pintores empezaron a representarla tocando algún instrumento musical. En 1594 Santa Cecilia fue nombrada patrona de la música por el Papa Gregorio XIII y desde 1695 se comenzó a celebrar el día de los músicos. En Latinoamérica se siguió con la tradición hasta 1919 y 1920 en Brasil, hasta extenderse al resto del continente.





“Siempre me ha gustado escribir música para violonchelo, es un instrumento que me encanta su sonoridad, además tiene muchas posibilidades desde el punto de vista emotivo y melódico. He escrito varias obras para violonchelo y piano, lo disfruto bastante. Tengo unos estudios realizados, tengo otras dos suites además de Canción de Navidad y también compuse hasta un tango para violonchelo. Inclusive escribí un concierto para violonchelo y orquesta, que iba a estrenarse en 2020, pero por las restricciones del Covid no se pudo dar, ahora buscaré estrenarlo en 2022”, agregó.





#noticias

#fiestas

#navideñas

#SylviaConstantinidis

#estrena

#single

#CancióndeNavidad

#senderosdeapure

#apure

#sanfernandodeapure

#venezuela