CULTURA: Letreros que se ven; una exposición fotográfica de los años en Sala TAC del Trasnocho Cultural Caracas.

Cinco de los participantes son Premio Nacional de Fotografía en Venezuela y luego llevarán sus 70 imágenes a Estados Unidos y España.

Luego de 42 años de haber sido presentada en Venezuela la exposición fotográfica itinerante, “Letreros que se ven” vuelve como un homenaje al fotolibro Letreros, un referente en la historia del fotolibro latinoamericano y un hito de nuestras artes visuales. Diana Vilera, coordinadora de la exposición, destaca “la gran oportunidad que en este momento tienen diferentes generaciones, de ver un movimiento fotográfico vanguardista en su época, que significó una mirada sensible, honesta, profunda y preocupada sobre lo que pasaba en el país”.





“A la gente le encantó ver una imagen de Venezuela escrita en sus paredes, en su gente, en sus letreros. La exposición te permite conectar con el venezolano, con su humor negro y el doble sentido. Es un registro de la sociedad venezolana de los años 70 y 80. Es un retrato de la época que estoy segura va a gustar muchísimo”, sostiene Vilera.





“El 90% de las fotografías seleccionadas pertenecen al fotolibro Letreros. En esta exposición, hemos sumado algunas fotografías adicionales pertenecientes al mismo gran tema ‘letreros’ que los fotógrafos no pudieron incluir en el libro en aquel momento y que ahora tienen la oportunidad de mostrar al público”.





El Grupo está integrado originalmente por los fotógrafos Ricardo Armas (Venezuela, 1952) Luis Brito (Venezuela, 1945-2015), Alexis Pérez-Luna (Venezuela, 1949), Vladimir Sersa (Italia, 1946) y Jorge Vall (Cuba, 1949), al que se le sumaron luego Fermín Valladares (Venezuela, 1947) y Sebastián Garrido (España, 1934-Caracas, 2003).





En esta exposición se mostrará el trabajo realizado por Armas, Pérez-Luna, Sersa, Vall y Valladares. Señala Vilera que, luego de su montaje en Caracas, se espera que la muestra Letreros que se ven continúe su viaje desde Madrid y Caracas, hacia Miami y al Festival Foco de la Fotografía documental (La Coruña, España).





De Madrid a Venezuela

Tras presentarse con mucho éxito en Madrid, esta muestra se presenta en Venezuela gracias al apoyo de Seguros Venezuela y de la Fundación Noa Noa, para tomar los espacios de la Sala Trasnocho Arte Contacto (TAC), del Trasnocho Cultural, desde el 11 de noviembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022.





“El colectivo fotográfico El Grupo, está conformado por 7 fotógrafos, 5 de ellos recibieron el Premio Nacional de Fotografía. Esta exposición será potente porque permitirá un encuentro, un diálogo entre dos generaciones que han vivido momentos muy particulares en Venezuela”.





Destacó Vilera que El Grupo fotográfico buscó el testimonio, la crítica y el humor negro como los ejes cardinales de su obra. “Realizaron un fotolibro que fue pionero en su época. Sé que la gente lo va a disfrutar, porque hace mucho que no se exponen fotografías de El Grupo, pero además mucha gente sólo lo conocían a través del fotolibro y ahora lo podrán ver en fotografías y también compartir en persona con algunos de ellos”, remarcó.





La fotografía una expresión universal

Vilera, antropóloga, editora y gestora cultural, señala que “la fotografía no es distinta a cualquier otra expresión del arte universal. Puede ser una herramienta de crítica social, pero es primero que todo parte de las artes visuales, es decir, un arte que forma parte del conjunto de expresiones de arte universal como la pintura, la danza, la literatura, el teatro, la poesía, la música. Así como el arte puede ser revolucionario y dar cuenta de una época, así mismo la fotografía puede criticar una época y seguir siendo arte”.





“La expo que se presenta en Caracas respeta los criterios que usó El Grupo en la primera muestra de 1976. El Grupo quería presentar una visión de la sociedad como colectivo y es por eso que las fotografías no llevan el nombre del autor y no tienen leyenda”. No obstante, habrá un catálogo de obra en la expo y el público podrá saber a cuál autor pertenece cada fotografía, las cuales estarán a la venta. Otro criterio es la disposición de las obras, a manera de nube, creando un conjunto fotográfico por temas y estética, realizado para esta muestra por Fermín Valladares.





Esta muestra que se inaugurará este 11 de noviembre, estará abierta hasta el 27 de febrero del 2022 y que cuenta con el apoyo de Seguros Venezuela, Fundación Noa Noa y Fundación Armas Alfonso, fue reseñada como una de las mejores exposiciones de PhotoEspaña OFF 2021.





