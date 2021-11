MÚSICA: Eli Ray une talentos con Danel y Caplís de Desorden Público en su nuevo sencillo “Luz Musical".

Al ritmo del ska el tema viene acompañado de un videoclip

La cantante y saxofonista Eli Ray da un paso importante en su carrera solista y presenta el sencillo promocional de su autoría titulado “Luz Musical”, al ritmo del ska y contando como invitados especiales nada menos que con dos de los integrantes de Desorden Público: Caplís Chacín en el bajo y Danel Sarmiento en la batería, lo que le da un toque especial a la música. También participaron Eu-Lee Esaá Méndez en la guitarra y Jonathan Collins en los teclados. El tema que viene acompañado de un videoclip, ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales y puede ser disfrutado en el siguiente link: https://youtu.be/DnhVTkYmxOM





En relación a la experiencia de trabajar con dos de los integrantes de Desorden Público, Eli Ray comentó: “Hemos sido amigos por más de 20 años, pero luego de mi debut en un local de Caracas, ellos quedaron tan emocionados con mi presentación que de inmediato surgió la idea de trabajar un tema juntos. Representa un sueño hecho realidad trabajar con estos íconos del ska en nuestro país. En nuestro primer ensayo aluciné, al notar que cada nota, cada repique de batería, todas las sonoridades eran exactas a como había imaginado y soñado para este tema. Su profesionalismo y conocimiento del ska se hace notar en esta producción”.





“Luz Musical” se disfruta al ritmo del ska two tone, estilo que nace en Inglaterra a fines de los años 70 con bandas como The Specials y Madness, que le imprimen un sonido más agresivo al ska jamaiquino, tiñéndolo de matices de punk y new wave. La artista quiso apegarse a ese sonido de ska británico, bien steady y poderoso, pero sin dejar de lado la naturalidad y sutileza que la composición pedía.





Sobre su estilo musical, la artista explica con la seguridad que la caracteriza: “Yo nací como cantante y artista en la música jamaiquina, es lo más natural que se me da y por eso no existe pose, todo es auténtico. He explorado infinidad de géneros, pues soy músico a tiempo completo, y definitivamente siento que tanto el ska como el reggae son los géneros en los que logro expresarme más libremente”

“En realidad Luz Musical fue compuesto en el año 2005, lo plasmé en un álbum con un proyecto experimental que tuve en esa época. En esa oportunidad lo grabé como balada, pero sentí que ese no era el género natural para ese tema. Como pasé tantos años sin hacer música propia, fue apenas el año pasado, cuando nace mi proyecto como solista, que quise retomar la idea del tema como lo concebí en un principio”, añadió en relación a cuándo fue escrito el sencillo.

El video de “Luz Musical” contó con las cámaras de Eu-Lee Esaá Méndez, Carlos Sánchez y de la propia Eli Ray. Fue grabado por Christophe Amalvy en MákinaCrea de Caracas; la mezcla y máster los realizó Víctor ¨Freq¨ Umanzor en Freq Studio, Honduras. La edición del video la realizó Eu-Lee Esaá Méndez. Entre los planes inmediatos de Eli Ray, en este 2021 posiblemente tenga dos colaboraciones con otros artistas invitados para otro lanzamiento. El año que viene tiene previsto sacar al mercado un álbum o al menos un EP con temas originales.

