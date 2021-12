ARTICULO DE OPINIÓN: Entender la educación como libertad es la salvación de la nación venezolana

Artículo de Opinión. Juan Hernández.

El lunes 16 de marzo de 2020 el Gobierno suspendió las clases presenciales en Venezuela. Hoy, según la Unesco, Venezuela es uno de los seis países del continente americano y de los treinta y tres en el mundo, con las escuelas totalmente cerradas. Y lo que sucede en vez de las clases, como supuesta acción educativa, ni de lejos reemplaza el aprendizaje en el aula, considerando la realidad del país (64,8% de hogares pobres).





Así que hubo millones para usar las escuelas en las elecciones, pero no para que los estudiantes logren sentarse en sus pupitres como debe ser, en algún momento del año escolar, y no que pierdan el tiempo en jornadas que poco contribuyen a la construcción de aprendizajes.





Anzoátegui es el estado que mayor suspensión de actividades escolares tuvo este 10 de noviembre. La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros en Anzoátegui, Maira Marín, informó al equipo de El Pitazo en la entidad, luego de una reunión sostenida con profesores del estado, que hasta la mañana de este miércoles 10 de noviembre se han contabilizado 14 colegios públicos cerrados por contagios del virus.





Este 10 de noviembre en Zulia, una escuela subsidiada suspendió sus clases por casos de contagio en sus estudiantes. Según el economista y filósofo indio Amartya Sen, las libertades humanas son a la vez medios y fines para el desarrollo de las naciones. Una de las libertades más importantes en este sentido es la educación.





La visión de Amartya Sen (2000) sobre el desarrollo se denomina "enfoque del desarrollo como libertad" o "enfoque de las capacidades". Para este autor, el desarrollo está vinculado a la expansión de las capacidades y libertades humanas, en un proceso en el que se amplían las opciones personales para vivir plenamente. Esto implica que una buena acción pública no sólo distribuye bienes a los receptores pasivos, sino que también amplía las opciones de las personas y promueve sus capacidades, incluida la capacidad de elegir.





A su vez, la educación permite a los individuos ampliar sus horizontes cognitivos, tener acceso a información, conocimientos y sabiduría importantes, comprender mejor el mundo y a sí mismos, y situarse ante los problemas de la vida mejor equipados para resolverlos. Según, la educación es una libertad instrumental para el desarrollo. La educación es tan importante que se puede decir que estar bien educado es un fin en sí mismo, dada la inseparabilidad práctica entre estar bien educado y ser libre.





De ahí que la privación de la libertad de enseñanza sea tan grave para el desarrollo de un pueblo, mereciendo los mayores y mejores esfuerzos de la sociedad para remediar esta privación. Un Estado que toma todas las decisiones en nombre del ciudadano, al no dejarle ninguna opción, también limita la responsabilidad social. Esto incluye, para Sen, la revisión de reglas y procedimientos y la formación de valores", entre otras cosas.





Las escuelas deberían estar ya abiertas en Venezuela “como la norma” y no “como la excepción” para frenar el daño que la falta de colegios está causando en la infancia y la sensación de que se ha “suspendido la obligatoriedad de la educación”, hay que regresar a clases ahora porque es indispensable tener un diagnóstico de pérdida de aprendizajes porque no todas las niñas y niños estarán en la misma situación, mencionó Ciro Avitabile, del Banco Mundial. Por ello, dijo que “hay que crear sentido de urgencia”. “Hay que regresar ya. No hay que esperar 2022″, aseveró.





En tanto, Ernesto Fernández Polcuch, representante de Unesco, indicó que “no volvemos a las aulas porque una ley lo dice, sino porque el derecho a la educación está en peligro”. Asimismo, mencionó que las escuelas cerradas profundizan las brechas de desigualdad. Por su parte, Ana de Mendoza, representante de Unicef, señaló que “este tiempo de noviembre y diciembre que parece poco, cuenta. “Hay que hacer todo lo posible para que todas las escuelas abran mañana”.





Por su parte, Ana de Mendoza, representante de Unicef en Perú, señaló que “este tiempo de noviembre y diciembre que parece poco, cuenta. “Hay que hacer todo lo posible para que todas las escuelas abran mañana”. Los representantes de los alumnos, sus padres y madres, deben hacer un esfuerzo conjunto para que volvamos a las clases en Venezuela, aunque sea un número reducido de alumnos que asistan a clases en régimen semipresencial, y con unas dos horas diarias, que es "muy poco", pero mejor que nada, y que se hagan otros esfuerzos para ampliar el horario poco a poco, cumpliendo las medidas de bioseguridad para que no tengamos ningún contagio.





En cuanto a los estudiantes de las zonas rurales, con menos acceso a Internet, es importante no sólo prepararlos para que vayan a la universidad, sino también para que permanezcan en sus comunidades, por lo que los centros de enseñanza secundaria deberían ofrecer una doble titulación, con una cualificación técnica y muy relacionada con el entorno de las comunidades, la economía y la cultura", sugirió Ernesto Fernández, de la UNESCO.

Trabajo en colaboración con el Dr Cristiano Trindade de Angelis, Investigador Italiano.





