DEPORTE: Apure dice presente en las semifinales del Selimen Cup de Barquisimeto.

Prensa. Deporte Rey Apure.

La representación de Apure en sub 11 y sub 13 se ganó el derecho en las instancias definitorias de este evento realizado en el estado Lara. El combinado sub 11 con una victoria, un empate y uno perdido tuvo que esperar hasta el último partido del grupo que le correspondió para clasificar como segundo a las instancias finales mientras que la sub 13 gano sus tres compromisos sellando su pase de manera implacable. Este lunes 13 serán las semifinales de ambas categorías y el martes las finales.

Sub 11

Academia Morr 0-0 Apure

Academia Barquisimeto 1-0 Apure

Simón Bolívar 0-1 Apure

Sub 13

Yaracuyanos 0-1 Apure

Ac Barquisimeto 1-2 Apure

Simón Bolívar 1-4 Apure





#noticias

#senderosdeapure

#apure

#sanfernandodeapure

#venezuela