GREMIO: CNP Caracas: «Invasión a la sede en Sucre es un ataque contra el ejercicio periodístico en Venezuela»

Prensa. CNP Caracas.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), rechazó este miércoles la ocupación arbitraria en la sede del gremio en el estado Sucre el pasado 29 de noviembre, señalando que se trata de un ataque contra el ejercicio periodístico en Venezuela. El presidente del Colegio, Tineo Guía, tildó esta acción de «bochornosa e insólita» cuando se trata del respeto que los organismos deben tener al gremio periodístico.





Asimismo, informó que la secretaria general del CNP en Sucre, Mónica Salazar, denunció ante la Fiscalía, a la Dirección Contra el Crimen Organizado (DCDO) de la Policía Nacional, la invasión a la sede del gremio en esta ciudad. «Estamos defendiendo el derecho constitucional que nos garantiza la búsqueda de la información y la opinión de nuestros grupos gremiales. Este es el abuso y la violación del derecho ajeno», relató Guía.

Denunció que no es posible que un cuerpo policial no tenga una sede acorde para resguardar a los funcionarios. «Me da vergüenza como venezolano que el Estado no le garantice una locación a los cuerpos policiales». También hizo un llamado al Sistema de Orquestas para que busquen un centro para sus niños, ya que parte de ellos se encuentran en la sede del Colegio Nacional de Periodistas en Sucre.





Sedes atacadas

Asimismo, enfatizó que otras 13 sedes en el país también han recibido constantes ataques, robos e invasiones entre ellas: Apure, Sucre, Amazonas, Lara, Miranda; Carabobo, Paraguaná, Zulia, Costa del Lago, Aragua, Anzoátegui, Nueva Esparta y Ciudad Guayana. «Es necesario unirnos en este momento, donde hemos mostrado estas invasiones que hemos mostrado desde el año 2007.





Por otra parte, hizo un llamado a los diversos gremios del país a defender sus sedes; consideró que puede tratarse de una cadena que pudiera desenvolverse en ataque a los otras profesiones en el país. Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @TodosAhora_Ve, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp.

