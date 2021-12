MUNDO: Elton John lanza de sorpresa el documental Inside The Lockdown Sessions.

Prensa. Rollingstone.

The Lockdown Sessions, el álbum más reciente de Elton John que incluye colaboraciones de Dua Lipa, Gorillaz, Charlie Puth, Years & Years, Eddie Vedder, Stevie Wonder y muchos más, se lanzó en octubre de este año. Hoy, Elton John lanzó de sorpresa Inside The Lockdown Sessions, un documental que muestra una ventana a la creación del álbum, que nació durante la pandemia y fue creado durante 18 meses.





«¡Sorpresa! Justo a tiempo para las vacaciones, te llevaré adentro de The Lockdown Sessions. Mira cómo profundizo en la creación de mi último álbum con todos mis colaboradores”, escribió Elton en sus redes sociales.





Elton John tiene planeado retomar su gira de despedida el próximo año, después de haber tenido que reagendarla debido a la pandemia. Las fechas van desde enero de 2022 hasta otros conciertos aún por anunciar en 2023. Este 3 de diciembre, el icónico músico lanzará ‘Merry Christmas’, una canción navideña en colaboración con Ed Sheeran.

