MÚSICA: Eleazar Mora sigue conquistando el mercado latino.

Triunfador en los LIT Talent Awards 2021 con siete premios, entre estos, dos galardones Platinum por la interpretación de América y Un beso y una flor, incluidos en su álbum homenaje al legendario Nino Bravo, el cantante y productor venezolano residenciado en Estados Unidos, lanza este mes un nuevo sencillo: Espumas, que será incluido en su próximo disco Eleazar Mora, "The Latin Tenor", anuncia el lanzamiento de un nuevo single: Espumas, versión bolero ranchero del recordado tema compuesto por Jorge Villasmil y popularizado por el inmortal Felipe Pirela, que será incluido en la discográfica que prepara para 2022.





El cantante triunfó este año con "Nino Bravo una Orquesta y una Voz", tributo a ese recordado cantante español que le ha brindado grandes satisfacciones en los últimos meses, al ser reconocido en importantes festivales internacionales como con premios como el Global Music Awards, LIT Talent Awards, Festival de la canción Latinoamericana de California, Festival de la Canción de las Vegas y el Festival del Vídeo Hispano.





"Ha sido muy gratificante ver que un disco con el que buscamos mantener la frescura y magnetismo de temas que cautivaron al público hace ya más de cuarenta años, ha ganado tantos premios", dice el artista quien en el mes de junio pasado fue entrevistado por la prestigiosa revista Billboard.





En esta producción discográfica Mora interpreta éxitos como “Mis noches sin ti”, “Cartas Amarillas”, “¿Te acuerdas María?”, “América”, “Cambiarás”, “Te Quiero”, “Yo no sé porque esta melodía”, “Vivir”, “Libre” “Noelia” y “Un beso y una flor”, cuyo video acumula más de un millón de vistas en la plataforma YouTube.





Mora, quien empezó su carrera musical en sus años universitarios, retomó su pasión luego de varios años dedicado a sus negocios como empresario. Como solista, ha editado seis discos que han obtenido reconocimientos por múltiples academias de la música internacional. En el último lustro, se ha dado a conocer por su serie de tributos discográficos a Javier Solís, Simón Díaz, así como por los discos “Venezuela habla cantando” y "Bella Italia", entre otros.





“Nunca es tarde para lograr los objetivos, uno de ellos, seguir cantando y enalteciendo a iconos de este arte, para el disfrute de mi público amante de la buena música”, afirma quien, actualmente, complementa su pasión con la formación, como alumno del Master of Arts in Music Business en el prestigioso Berklee College of Music de Boston.

En Espumas vuelve a contar con tres colaboradores habituales: Pedro Mauricio González (arreglista y director musical), Manny Pérez (coaching vocal) y Tomás Cardona, en la ingeniería de grabación. Jesús Jiménez está a cargo de la masterización.





Como músicos, participan Wilmeny Lugo, Claudia Villasmil, Maria Villasmil, Claudia Gonzalez, Martha Zambrano y Pedro Changir (violines); Evelina Ishakbaeva y Joice Honores (cellos); Gastón García y César González (violas); Carlos Pabón (flauta); Ricardo Ribeiro (oboe); Alberto Estrada (clarinete); Marcella Frías (fagot); Frank Grillo y Juan José Briceño(/trompetas); Jinger Carrero y José Angel Castillo (cornos); Edwin Arellano (guitarra); Gabriel Morales (vihuela) , y Santiago Cardona (batería y percusión).





Espumas está disponible en las principales plataformas digitales, como Spotify: hhttps://sptfy.com/6QTj o Youtube: https://youtu.be/8uagwKXUaAw

