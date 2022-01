CURIOSIDADES: El misterio de la "Montaña Ardiente" de Australia.

Prensa. Xataka.

Si "la Puerta del Infierno" de Turkmenistán te parecía sorprendente por los misterios que encierra, espera a conocer "la Montaña Ardiente" de Australia que lleva unos 6.000 años encendida y nadie sabe cómo comenzó. El incendio, ubicado bajo el Monte Wingen, en Nueva Gales del Sur, Australia, no es como cualquier otro que puedes ver a simple vista, sino de un ardor subterráneo casi imposible de apagar producto de una veta de carbón.





No se sabe precisamente cuánto lleva ardiendo

Los incendios subterráneos de veta de carbón son fenómenos bastante comunes. Hay miles de ellos alrededor del mundo, pero, por lo general, suelen apagarse al cabo de unas semanas o meses. Pero el incendio de "la Montaña Ardiente", también conocida por su nombre el inglés Burning Mountain es un auténtico misterio para los investigadores, que no saben con certeza cuándo inició el fuego.





Guillermo Rein, profesor de ciencias del fuego en el Imperial College de Londres afirma que no es que el incendio tenga 6.000 años de antigüedad, sino que tiene "al menos 6.000 años de antigüedad", lo que significa que ha estado ardiendo durante mucho más tiempo. Otro de los factores que desconcierta a los investigadores es el área de fuego debajo de la tierra y su temperatura. No obstante, se cree que podría tener entre 5 y 10 metros de diámetro y temperaturas de 1.000 ºC.





Un incendio invisible que se mueve bajo tierra

El incendio subterráneo de veta de carbón del Monte Wingen se desarrolla a 30 metros bajo tierra. Y, en lugar de ser estático, se está moviendo hacia el sur a una velocidad aproximada de 1 metro por año. Si bien el incendio no es visible, hay algunos factores que evidencian su existencia. Las personas que visitan el lugar pueden observar algo de humo y cenizas blancas, suelo cálido al tacto y rocas descoloridas. También se aprecia "olor sulfúrico" y vegetación totalmente ausente. Rein explica que en el lugar que está el incendio "no hay nada vivo", no obstante, donde estaba hace 20 o 30 años la vegetación ha regresado formando un nuevo paisaje.





Nadie puede confirmar quién o qué lo encendió

Las historias sobre el origen de "la Montaña Ardiente" del pueblo Wanaruah, los custodios históricos de este lugar, hablan de las lágrimas de una viuda que encendieron el fuego o de la antorcha de un guerrero capturado por "el Maligno". Sin embargo desde el punto de vista de la ciencia, el panorama cambia completamente. En 1829 se llegó a la conclusión de que se trataba de una veta de carbón y, con el paso del tiempo, tomaron fuerza dos hipótesis.





Por un lado se considera la intervención del ser humano, quizás tras haber prendido fuego encima del monte. Pero los investigadores se inclinan más por las causas naturales, como un incendio forestal o un rayo que encendió el afloramiento. Tampoco hay certezas sobre cuánto tiempo arderá el Monte Wingen. A medida que el fuego avanza bajo tierra, es alimentado con oxígeno que le permite "seguir vivo", por lo que podría continuar así por miles de años.





