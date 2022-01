MÚSICA: El guitarrista venezolano Francisco Quintero presentó su nuevo sencillo “Visibilidad”.

Prensa. Francisco Quintero

En el difícil mundo del jazz estadounidense los venezolanos siguen sobresaliendo entre las más destacadas figuras, uno de estos casos exitosos es el del guitarrista y compositor Francisco Quintero, actualmente residenciado en Washington D.C. Actualmente promociona su nuevo single titulado “Visibilidad”. Además, tiene entre sus planes más inmediatos el lanzamiento de un disco de larga duración, que combina diferentes estilos del jazz, el cual se encuentra en proceso de pre-producción. Quintero se mantiene activo tocando en la escena musical de Washington D.C., Baltimore, Filadelfia y Nueva York, y es un dedicado docente musical en algunas de las más reconocidas instituciones del área metropolitana de Washington.





Sobre su nuevo single, Francisco Quintero explicó musicalmente “es la representación de mi fascinación por el balance entre elementos melódicos simples y armonía más compleja. Comienza con una introducción y exploración improvisada, luego la banda entra y el tema comienza para dar paso a los solos. Lo compuse algunos años atrás y la inspiración original surgió de estudiar ese mismo balance que existe en las composiciones más icónicas del gran John Coltrane, donde las melodías fluyen de manera muy simple, pero tienen un gran contraste armónico. El estilo de la composición es jazz tradicional pero con tintes de avant garde”





El single “Visibilidad” se puede disfrutar en el siguiente link de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WsqayLMvu2k





También en Spotify:

https://open.spotify.com/track/4R46vJQrkXstRebpecCq1h?si=f1a6bf7121b54fcd





El otro single con el cual Francisco Quintero había obtenido excelente comentarios se titula "My Ideal" y también está disponible en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jNtG5OLcAvA





“Visibilidad” fue grabado en vivo con la ayuda del ingeniero de sonido John Smith. Los músicos que participaron en la grabación son Reggie Thomas en el piano, Ryan Chamberlain en el bajo y Everette Benton en la batería, quienes son músicos de alto nivel con los que el guitarrista venezolano compartido muchas experiencias, por lo que grabar con ellos se sintió completamente natural.





“Mi estilo musical ha evolucionado significativamente a través del tiempo, y para ser completamente honesto, en este momento no me gusta encasillarme o etiquetar mi trabajo bajo un solo estilo, me gusta pensar que soy un músico integral y experimental. Sin embargo, gran parte de mi carrera la he dedicado al jazz y al rock, me desenvuelvo mucho en el jazz sobre todo, así que trato de destilar muchos de los más grandes y profundos artistas de esas dos vertientes en mi sonido como instrumentista, y en mis experimentos musicales de composición y producción”, explicó.





Quintero es graduado Summa Cum Laude en el prestigioso Berklee College of Music de Boston, Posteriormente, tras obtener una beca, asistió al reconocido programa de jazz de la Northern Illinois University, donde obtuvo un magister en Estudios de Jazz. Además ha recibido además clases magistrales con luminarias del jazz como Carl Allen, Adam Rogers, Jack DeJohnette, Adam Nussbaum, John Patitucci, Mike Stern, Jerry Bergonzi, Tim Warfield, George Garzone y Camille Thurman.





“Estoy en el proceso de composición y pre-producción de un disco completo, pero como dije, paso mucho tiempo experimentando y mis ideas están siempre en constantes cambios. Me gusta crear cosas nuevas y reinventarme siempre, así que es un proceso creativo y de experimentación bastante demandante al que me someto para poder producir y lograr la creación final. A la vez, soy en esencia un músico improvisador y recientemente también publique una versión solista de un gran standard de jazz compuesto por Richard A. Whiting y Newell Chase, con letra de Leo Robin llamado My Ideal”, agregó.





Francisco ha participado en proyectos discográficos y presentaciones en vivo tanto en Venezuela, México, Europa y Estados Unidos, entre ellos nada menos que Ameen Saleem, quien fue el bajista de la banda del legendario trompetista Roy Hargrove; el reconocido saxofonista Tedd Baker de los Airmen of Note, la más prestigiosa banda de la fuerza aérea Norteamericana; Peter Bernstein, Paul Carr, Andrés Briceño, Pablo Gil, Carl Allen, Santiago Bosch, Fran Vielma y Antonio Orta entre otros.





