SALUD: Fumadores pasivos son víctimas del cáncer de pulmón por la inhalación de tabaco.

En la actualidad, el cáncer de pulmón constituye una de las principales causas de muerte, tanto en hombres como en mujeres. Se forma principalmente en las células que recubren los bronquios. Entre las causas incluye el tabaquismo, exposición a humo de fumadores, radioterapia, la exposición al Asbesto u otras sustancias carcinógenas en el ambiente, además de los antecedentes familiares. Puede ser asintomático en sus inicios y luego cursar con síntomas que van desde tos, disnea o falta de aire, dolores en el pecho y pérdida de peso entre otros.





La expresión “yo no fumo, a mí no me dará cáncer” se contrapone al reciente estudio denominado “Cáncer de pulmón en América Latina: Es hora de dejar de mirar hacia otro lado”, en el que 36% de personas que padecen esta enfermedad en Latinoamérica, nunca tocaron un cigarro.

Todos podemos ser fumadores pasivos.

Se ha determinado que el humo que inhala el fumador pasivo contiene hasta tres veces más nicotina y alquitrán, además de unas cinco veces más de monóxido de carbono que el que aspira directamente el fumador.





Al respecto, Alejandro Cortez, Neumonólogo del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), explica que, últimamente se ha incrementado el número de casos de personas cuyos padres han sido fumadores y que desarrollan diversas patologías inflamatorias en las vías respiratorias incluyendo en algunos casos cáncer de pulmón, producto de la inhalación pasiva durante las primeras etapas de la vida.





“El cáncer de pulmón es una patología que tiene diversos escenarios, desde la aparición de pequeñas lesiones, o nódulos pulmonares solitarios, hasta lesiones extensas y que en muchos casos compromete otros órganos también llamado metástasis”, apunta el especialista. Cortez asegura que, aun cuando la curación total del cáncer de pulmón no es posible, la detección precoz contribuye a alargar la calidad de vida del paciente con esta patología.





Sin embargo, el neumonólogo señala que debido a que el cáncer en sus inicios es silencioso, muchas veces al momento de hacer el diagnóstico ya la enfermedad está avanzada y dificulta el abordaje terapéutico efectivo. Un equipo multidisciplinario para atender al paciente de cáncer de pulmón.





En cuanto al diagnóstico, el doctor indicó que, al momento de hallarse lesiones incipientes o pequeñas en un paciente, a través de una biopsia o la identificación histológica, se determina la variedad del cáncer de pulmón y se establece estadiaje del mismo, el tratamiento y el pronóstico de ese paciente.





Además, explicó que para el seguimiento del cáncer de pulmón se debe contar con un equipo multidisciplinario que trabaje en la detección precoz y manejo integral del paciente. “En el GMSP contamos con un equipo médico de oncólogos enfocado en el hallazgo de muchos tipos tumorales, y trabajan en conjunto con el área de neumonología para brindar un tratamiento oportuno”, explicó.





Asimismo, desde neumonología están enfocados en el manejo funcional de la parte respiratoria asociado con otras enfermedades pulmonares crónicas, como en el caso de la EPOC (enfermedad de obstrucción pulmonar crónica).





