BIENESTAR: ¿Cómo ponerse en forma para el carnaval?

El instructor Jorge Vásquez, de Gold´s Gym, señaló que se puede realizar una rutina de ejercicios que permita lucir algunos resultados en esa festividad

Falta poco para el Carnaval y hay muchas personas que buscan ponerse en forma para lucir bien en traje de baño en la playa o para motivarse a comenzar un estilo de vida más sano. El entrenador Jorge Vásquez, quien labora en la sede de la cadena de salud y bienestar Gold´s Gym en Margarita, señaló que es posible obtener algunos resultados si se entrena desde ahora hasta el Carnaval, pero que eso va a depender del objetivo, sea perder peso, moldear la figura o ganar masa muscular.





“Si la meta es bajar unos kilos, mantener una dieta balanceada por más de 21 días va a generar modificaciones en la salud y en el cuerpo, aunque no sean todavía los que las personas desean en términos de apariencia. Igual, el trabajo con pesas o funcionales durante ese tiempo va a crear algunos cambios, pero solo se van a profundizar si la persona mantiene la constancia y la disciplina por el resto del tiempo”, manifestó.





Una rutina rápida y efectiva Rotal Body

Explicó que se puede realizar una rutina de ejercicios para lucir un buen cuerpo en el Carnaval llamada Total Boby, que consiste en trabajar todos los músculos en una sola sesión, con 5 series de 15 repeticiones para cada ejercicio.





“Los patrones de movimientos son sentadillas, peso muerto, push up o lagartijas, sit up o crunches para los abdominales, y planchas con apoyo bajo o alto (por un tiempo determinado, por ejemplo, un minuto)”. Señaló que el tiempo de trabajo total sería de entre 30 y 40 minutos y variara dependiendo de la intensidad y del tiempo de descanso. Esta rutina puede complementarse con ejercicios de cardio (correr, montar bicicleta, etc.), con pesas o funcionales, dependiendo del objetivo de la persona.





El entrenador, quien está certificado en TRX, spinning, musculación y CrossFit, indicó que la rutina debe ser acompañada con una alimentación balanceada, que incluya carbohidratos (sobre todo vegetales), proteínas y grasas saludables, así como períodos de sueño de unas 8 horas.





Resaltó que las rutinas de emergencia como esta funcionan como motivadores para seguir haciendo ejercicio y adquirir un estilo de vida saludable. “Se requiere de la perseverancia para ver los resultados que se desean. Insistir, persistir y nunca desistir es la clave, y aplica para todo”, aseveró.





Vásquez recomendó a las personas solicitar la ayuda de un instructor certificado para conocer los patrones de movimiento, evitar lesiones y aclarar las dudas que puedan tener al igual que acudir a los gimnasios de Gold´s Gym donde también recibirá asesorías nutricionales.





