TECNOLOGÍA: Facebook e Instagram ya permite utilizar los avatares del metaverso.

Prensa. Xataka.

Meta sigue enfocada en su misión de dar vida al metaverso, ese mundo digital interconectado del que tanto hemos oído hablar, que se presenta como la evolución de las redes sociales actuales y promete brindar una experiencia inmersiva. Con el objetivo de avanzar en este plan, la compañía ha presentado sus nuevos avatares 3D, aunque se parecen poco a los enseñados por Mark Zuckerberg.





Lo cierto es que los avatares no son algo completamente nuevo en el ecosistema de Meta (antes Facebook). Desde hace tiempo que se pueden usar en Facebook, Messenger y Oculus Quest. No obstante, ahora la compañía los está llevando por primera vez a Instagram. El despliegue será gradual y llegará primero a las Stories y mensajes directos (DM) de los usuarios de Estados Unidos, Canadá y México. De momento no hay noticias sobre su despliegue en España.





Los avatares llegan a Instagram

Tanto en las Stories como en los mensajes directos, los avatares se podrán utilizar a través de las pegatinas de Instagram. Cuando la función esté habilitada, solo será necesario tocar sobre el botón de pegatina para elegir el avatar previamente creado. Quienes aún no lo hayan creado se encontrarán con la opción "Crear tu avatar", desde la cual podrán personalizarlo en ese mismo momento.





En este primer paso hacia su visión del metaverso, Meta apuesta por una experiencia unificada en la que los avatares (actualmente solo se permite uno por cuenta) puedan "representar digitalmente al usuario" en todas las plataformas sociales de la compañía. Es decir, ese "yo virtual" estará sincronizado y tendrá la misma apariencia en Facebook, Messenger, Oculus e Instagram.





Meta también ha mejorado ligeramente el diseño de los avatares y ha agregado nuevas opciones de personalización. Esto incluye nuevas expresiones faciales, colores de piel, sillas de ruedas, implantes cocleares y audífonos. Asimismo, los usuarios tendrán la posibilidad de personalizar sus avatares con nuevas prendas virtuales, entre las que se incluyen, camisetas de la NFL.





Como se puede ver en las imágenes, los avatares todavía se parecen poco a los enseñados por Mark Zuckerberg. Sin embargo, las esperanzas no están perdidas y en el futuro podríamos tener más novedades. El propio CEO de la compañía ha prometido en una publicación de Facebook que un día veremos "múltiples avatares que van desde expresivos hasta fotorrealistas". Eso sí, aún no sabemos cuándo.

Imágenes | Meta

#noticias

#Facebook

#Instagram

#avatares

#metaverso

#senderosdeapure

#apure

#sanfernandodeapure

#venezuela