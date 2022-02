EVOLUCION: Torneo de desarrollo de la CONMEBOL está en su fase zonal y Apure enfrenta a Guárico y Amazonas.

Campo alegre sub 13 masculino y sub 14 femenino con AD Real Adonay en sub 16 femenina son los representantes por Apure.

PRENSA: Deporte Rey Apure.

Este Miércoles 16-02-2022 nuestro polideportivo de la capital de Apure albergo la primera jornada de esta fase tres que es la zonal, a primera hora Campo Alegre se vi las caras con internacional de Guárico que después de perder un primer tiempo 2-1 en el agregado del segundo tiempo consigue el empate para un sorpresivo punto para el resultado final 2-2.

Por su parte la femenina del Campo Alegre no tuvo ningún problema de llevarse su compromiso en la sub 14 femenina ante Deportivo el Toco de Guárico ya que en un partido de trámite con un gol en cada tiempo logra hacerse del partido para casi dar por definida su clasificación.

Finalizando el club AD. Real Adonay en sub 16 con un primer tiempo no muy bueno culmina los primeros 45 minutos perdiendo 2-0 ante Pueblo Nuevo de Guárico para una etapa de complemento en las que las acciones terminaron con parcial de 2-2 para un global de 4-2 a favor de las guariqueñas.





