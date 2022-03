BIENESTAR: Conoce cuándo usar suplementos alimenticios si te ejercitas.

La nutricionista de la cadena de bienestar Gold´s Gym Roymar Narváez, asegura que no existen milagros sin esfuerzos y se requieren hábitos de vida saludable para utilizar suplementos.

Muchos creen que el entrenamiento va de la mano con suplementos alimenticios para verse y sentirse mejor, pero la verdad es que no existen los milagros sin esfuerzo y trabajo constante, tal como lo sostiene Roymar Narváez, nutricionista de la cadena de bienestar Gold´s Gym. La experta en nutrición señala que los suplementos son aquellos productos elaborados por la industria que contienen sustancias o elementos específicos para ya sea completar, reforzar o aumentar algún aspecto en el que el organismo se encuentre deficiente.





“Muchos preguntan qué tanto puede ayudar un suplemento al momento de entrenar y como el nombre lo dice, el suplemento es un complemento, una pequeña ayuda que se le brinda al organismo para que puedas rendir en un entrenamiento y destacarte en lo que estás haciendo. Esa ayuda, no va hacer el trabajo ni el milagro.”





Narváez explica que si no se tiene una adecuada alimentación, acorde al tipo de entrenamiento, a tu objetivo y además si no se cumple un descanso óptimo para la recuperación, “por más suplementos que tomes, no van a hacer ningún efecto positivo.”





Quiénes deben consumir suplementos

En el contexto clínico personas con algunas enfermedades pueden requerir suplementos, sin embargo en el ámbito deportivo, Narváez asegura que los que más se benefician son aquellos deportistas que son atletas de alto rendimiento o tienen un entrenamiento extenso, de larga duración, de una intensidad importante, para quienes el entrenamiento demanda muchísima cantidad de energía.





“Hay que tener cuidado que estos deportistas no tengan patologías externas asociadas que, con el consumo de suplementos, más bien puedan perjudicarlos, de allí la importancia de la evaluación de un nutricionista antes de su consumo.” Explicó Narváez que los suplementos tienden a reforzar e incrementar ciertas capacidades, el nivel de energía y optimizar el rendimiento deportivo. No obstante advierte de la importancia de ingerir suplementos seguros.





“Lamentablemente no hay un ente legal que me permita velar por la seguridad de este tipo de productos. Muchos muestran etiquetados que no están completos, incluso a nivel de cantidades de nutrientes pueden sobre estimar o subestimar las cantidades, hay ingredientes que quizás están ocultos en el etiquetado”. En este sentido indicó que muchos institutos a nivel deportivo han podido clasificarlos y determinar cuáles son los más seguros en el mercado y cuáles realmente tiene una evidencia científica que los avale.





Consejos al seleccionar un suplemento

En la cadena de bienestar Gold´s Gym son muy rigurosos en este sentido y aconsejan siempre la consulta con el nutricionista antes de tomar decisiones. “Antes de adquirir un suplemento, lo que se recomienda es primero revisar bien el etiquetado nutricional, los ingredientes que contiene. Si es un atleta de alto rendimiento, apoyarse con el manual que ofrece la Asociación Mundial Antidoping y revisar ese manual que cada año se actualiza, para verificar que el suplemento que está ingiriendo no tenga esa sustancia que arruine su carrera deportiva”.





El momento ideal para tomar suplementos va a depender del objetivo que quiere lograr. Algunos se consumen antes del entrenamiento, otros durante, y otros al finalizarlos. “Lo ideal es que lo comience una persona que tiene una gran trayectoria a nivel deportivo, con entrenamiento constante, que tiene hábitos alimenticios saludables”. Narváez explica que no es aconsejable en una persona que está empezando a entrenar.





Conozca los tipos de suplementos

En el mercado existe variedad de suplementos, no obstante a la hora de su clasificación la nutricionista señala que la más concreta parte de la pregunta ¿para qué los quiero?

Hay suplementos que sirven como alimentación de los deportistas y consigues productos a base de carbohidratos, bebidas, barras, gomitas, incluso hasta waffles, que tienen una gran cantidad de carbohidratos específicos para quienes hacen entrenamientos de larga duración y de variada intensidad.





También están los suplementos de proteínas, que suelen presentarse como merengadas. Y se encuentran además suplementos con macronutrientes, que tienen parte de carbohidratos, proteínas y de grasas, recomendados para quienes quieren ganar peso, por su alta cantidad calórica.





“Están también los suplementos médicos que contienen vitaminas y minerales como calcio, hierro, zinc, magnesio, que vienen en dosis establecidas a nivel internacional. También están los suplementos que sirven para mejorar el rendimiento deportivo como la cafeína y la creatina. Es importante saber que cuando se supera las dosis recomendadas generan efectos secundarios por eso es importante identificar las cantidades con una evaluación nutricional”.





Narváez culminó señalando que es importante investigar y asesorarse, incluso consultar la clasificación de los suplementos que da Instituto Australiano de Medicina del Deporte que trabaja una clasificación, según la evidencia científicas en Suplementos A,B,C y D.





Los que están en el grupo A, son los que tienen evidencia científica sólida y se ha comprobado su eficiencia y eficacia, son los más seguros de consumir. La clasificación B, refiere a aquellos que han presentado ciertos estudios científicos por parte de algunos centros o asociaciones emergentes pero necesitan más investigación para corroborar si ese suplemento funciona. La categoría C son aquellos que aunque estén en el mercado no se ha comprobado su eficiencia y los D son los considerados sustancias prohibidas porque tienen elementos perjudiciales para la salud, ya comprobados.





Para conocer más información sobre éste y otros temas, incluso de los planes y programas de entrenamiento físico de Gold´s Gym, pueden acercarse a las sedes ubicadas en Caracas (C.C Uslar y C.C San Ignacio) y Margarita (C.C. Parque Costazul) o consultar las redes sociales de la empresa: @GoldsGymVE en Twitter e Instagram y GoldsGymVenezuela en Facebook.

