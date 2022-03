REGALO: Afiche de la Fuente a la Abundancia y trayecto del Paseo Libertador o Boulevard de San Fernando de Apure. (Conoce nuestra Historia de Apure en Libro Digital Yo Amo Apure).

Prensa. Senderos de Apure.net.

Le obsequiamos este domingo 06 de marzo de 2022, este diseño de la ciudad de San Fernando de Apure en Venezuela de varios sitios históricos. Uno de ellos es la obra de Alejandro Colina a la entrada de la capital del estado Apure cuyo nombre es la Fuente a la Abundancia y que por el tiempo se ha tergiversado su nombre originario y por desconocimiento de la población le han llamado de manera incorrecta como; la Redoma de los Caimanes y es la "FUENTE A LA ABUNDANCIA", ubicada en el Paseo Libertador o Boulevard de San Fernando.





También, en la gráfica se aprecia el Monumento a la Bandera y otra obra, que igualmente con el pasar de los años su nombre no es utilizado correctamente. Por lo que, su nombre correcto es; "EL HOMBRE A CABALLO" en representación de los "LLANEROS EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA". Pero muchos pobladores fueron asociando la cultura ecuestre con Negro Primero. Pero no tiene los rasgos físicos del prócer de la independencia de Venezuela y que la única obra que hay en San Fernando de Apure de Negro Primero queda su plaza en la calle municipal y no en la FUENTE A LA ABUNDANCIA.





Asimismo, las fotos pequeñas de abajo del arte visual, reflejan varios trayectos del Paseo Libertador o Boulevard de San Fernando, antiguo Barrio Perro Seco que fue demolido para darle pasó a esta infraestructura en el corazón de la ciudad de San Fernando. A tal efecto, Senderos de Apure y Proyecto "Yo Amo Apure", les regala este diseño para que lo coloquen en su PC, redes sociales y compartan a sus amigos y amistades dentro y fuera del estado Apure y más allá de nuestra frontera. TENEMOS QUE CONOCER NUESTRA HISTORIA Y ASÍ ENALTECER NUESTRA APUREÑIDAD Y LLANERIDAD.

Fuente: Prof. En Historia Adán Galindo (1945+2021) / Periodista Eduardo Galindo Peña.

Fotos: Senderos de Apure / Eduardo Galindo Peña.

Crédito del Libro Digital; ”Yo Amo Apure”.

Coautorías: Historiador Adán Galindo y Periodista Eduardo Galindo Peña.

Editorial: Independiente 2021

Información de venta del Libro en Web: Senderos de Apure.





